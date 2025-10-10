El video viral de Letizia Ortiz, la princesa Leonor y la infanta Sofía en lenguaje de señas

El video de la reina Letizia Ortiz junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se volvió viral en las últimas horas. En las imágenes, que fueron registradas hace unos meses durante una recepción que ofrecieron en el Palacio de Marivent, se las ve sonrientes comunicándose en lenguaje de señas, en un gesto que generó gran repercusión en redes sociales.

El video de Letizia Ortiz, la princesa Leonor y la infanta Sofía comunicando en lenguaje de señas

Durante el evento —realizado en el marco de la agenda estival de la familia real española en Mallorca—, la reina y sus hijas recibieron a representantes de distintos sectores e instituciones de la sociedad. En un momento del encuentro, una de las personas invitadas grabó a cada una en un video dedicada a las personas sordas.

La secuencia, breve pero significativa, muestra a Letizia, Leonor y Sofía aprendiendo rápidamente a decir sus nombres y luego saludando con una sonrisa. Leonor fue la primera que lo hizo, seguida por la reina, siempre atenta y cercana, y el video concluyó con la secuencia de Sofía. La naturalidad y simpatía de las tres fueron destacadas por los usuarios.

El video fue grabado de manera informal por uno de los asistentes y difundido días después por cuentas dedicadas a seguir la actualidad de la Casa Real. Sin embargo, recién ahora alcanzó gran visibilidad en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el clip como ejemplo de empatía y respeto por la inclusión.

No es la primera vez que la reina Letizia muestra su compromiso con la accesibilidad comunicativa. En distintas oportunidades ha participado en actos relacionados con la educación especial y la integración de personas con discapacidad auditiva. Su cercanía y la de sus hijas, especialmente en este tipo de gestos espontáneos, demuestran la imagen de una familia real moderna, conectada y empática.

Los reyes de España junto a sus hijas, Leonor y Sofía

La princesa Leonor, de 19 años, y la infanta Sofía, de 18, actualmente cursan sus estudios en academias internacionales, pero cada vez que regresan a España acompañan a sus padres en actividades institucionales. Este video, de apenas unos segundos, logró sintetizar la calidez y sencillez que caracteriza sus apariciones públicas.

F.A