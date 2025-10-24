La princesa Madeleine de Suecia y su vida familiar en Estados Unidos

Madeleine de Suecia vivió los últimos seis años en Estados Unidos, donde se instaló con su esposo, Christopher O’Neill, y sus tres hijos. En Miami encontró un refugio alejado del protocolo y de las obligaciones reales, pero este 2025 marca el cierre de esa etapa: la princesa confirmó su regreso definitivo a Estocolmo, donde ya se encuentra junto a su familia.

La mudanza estaba planeada desde el año pasado, aunque se pospuso por motivos personales. Ahora, el traslado será gradual. Según la prensa sueca, los O’Neill ocuparán un departamento en los establos reales de la capital, uno de los espacios más simbólicos del patrimonio de la familia Bernadotte.

Madeleine de Suecia y su familia

Cómo era al vida de Madeleine de Suecia en Estados Unidos

-En Florida, Madeleine y Christopher vivían en una mansión de estilo contemporáneo, con siete habitaciones, ocho baños y vista al mar. La propiedad fue vendida recientemente por unos siete millones de dólares, lo que confirma que la pareja no tiene planes de regresar a Estados Unidos en el corto plazo.

La historia de la princesa con el empresario británico-estadounidense comenzó en Nueva York en 2010, poco después de que ella rompiera su compromiso con el abogado Jonas Bergström. Su relación creció lejos de los medios y en 2013 se casaron en una ceremonia en el Palacio Real de Estocolmo, a la que asistieron representantes de varias casas reales europeas y asiáticas.

Ambos son padres de tres hijos: la princesa Leonore, de diez años; el príncipe Nicolas, de nueve; y la princesa Adrienne, de seis. Los tres conservan sus títulos nobiliarios, aunque ya no forman parte activa de la Casa Real. En 2019, el rey Carl XVI Gustaf resolvió que sus nietos pudieran vivir sin compromisos institucionales, una decisión que Madeleine respaldó públicamente.

Madeleine de Suecia

Además de su vida familiar, la princesa mantiene un fuerte compromiso con causas sociales vinculadas a la infancia. Ha trabajado junto a UNICEF y lidera una fundación que busca proteger a los niños víctimas de abuso y explotación.

De regreso en su país natal, Madeleine de Suecia retoma su vida pública con una mirada más equilibrada entre la familia y las responsabilidades reales, tras una larga temporada marcada por la calma y la discreción en Estados Unidos.

