Carl Philip de Suecia: el príncipe rebelde que se casó con una modelo

El príncipe Carl Philip (Carlos Felipe) de Suecia, tercero en la línea de sucesión al trono, selló su historia de amor con Sofía Hellqvist, exmodelo y exestrella de televisión, en una elegante ceremonia celebrada en la capilla del Palacio Real de Estocolmo. A las puertas del edificio histórico, miles de personas se congregaron para saludar a la pareja que, con su unión, rompía una larga lista de tradiciones de la corona escandinava.

Carl Philip, el príncipe que se casó con una modelo

Mientras las calles se colmaban de banderas y aplausos, los medios internacionales recordaban el pasado de Sofía, una mujer que se transformó en símbolo de cambio dentro de una familia real acostumbrada al protocolo y la discreción. Antes de convertirse en princesa, Hellqvist había posado en topless con una serpiente para una revista masculina en 2004 y, un año después, participó en el reality “Paradise Hotel”, un formato en el que jóvenes competían para mantenerse en un resort de lujo.

Príncipes Carlos Felipe y Sofía

Sofía siempre se mostró transparente. En entrevistas concedidas durante su noviazgo con el príncipe, declaró con serenidad: “No me arrepiento de nada. Todas esas experiencias me han convertido en la persona que soy. Hoy día no haría lo mismo”. Su autenticidad, en un entorno donde la imagen lo es todo, terminó por conquistar al público sueco y al propio Carlos Felipe.

La pareja se conoció en 2010, cuando pocos creían que aquella historia tendría futuro. Carlos Felipe, segundo hijo de los reyes Carlos Gustavo y Silvia, era considerado uno de los solteros más codiciados de Europa. Su anterior relación con Emma Pernald, aprobada por la familia y la prensa, parecía el camino seguro hacia un matrimonio sin sobresaltos. Pero el príncipe rebelde decidió escribir su propio cuento de hadas.

Con Sofía, rompió moldes y enfrentó críticas. “No sabía qué era la magia del amor antes de conocerla”, confesó en una entrevista, en plena tormenta mediática. La boda, celebrada en 2015, fue un reflejo de su personalidad moderna y romántica: hubo canciones de Coldplay y Rihanna, anillos diseñados por el propio príncipe y una melodía escrita por Sofía como regalo de bodas.

Con el paso de los años, la princesa logró revertir el prejuicio inicial. Su trabajo silencioso en causas sociales, especialmente en programas de integración infantil y salud mental, consolidó su imagen pública. Lejos del escándalo, se transformó en una figura respetada y admirada por su compromiso y cercanía.

Hoy, Carlos Felipe y Sofía de Suecia son padres de cuatro hijos —Alexander, Gabriel, Julian e Inés, nacida en febrero de 2025— y viven alejados de la controversia que marcó sus comienzos. Su historia, construida entre la crítica y el amor verdadero, se convirtió en un símbolo de evolución dentro de la realeza europea.

