La verdad detrás de los negocios de Carlos Felipe de Suecia

El príncipe Carlos Felipe de Suecia volvió a ocupar titulares por su faceta menos conocida: la empresarial. El hijo del rey Carlos Gustavo y la reina Silvia lleva más de una década combinando sus deberes institucionales con su pasión por el diseño, un terreno donde logró construir un nombre propio, aunque no exento de desafíos.

Desde fuertes caídas hasta éxitos en ventas: qué hay detrás de la empresa de Carlos Felipe

Su compañía Bernadotte & Kylberg Retail AB, fundada en 2012 junto a su amigo y socio Oscar Kylberg, ha recibido recientemente una multa de 5.000 coronas suecas (unos 448 euros) por no presentar a tiempo su informe anual correspondiente a 2024. La sanción, más simbólica que grave, llega en un momento en que la firma comenzaba a recuperarse tras un periodo de pérdidas. Según el medio Expressen, la empresa tiene plazo hasta el 9 de octubre para regularizar la situación y evitar mayores penalizaciones.

Carlos Felipe y su socio

El trasfondo empresarial del príncipe no es nuevo. Formado en la Forsbergs School, Carlos Felipe lleva años intentando desarrollar una estética nórdica que combine elegancia, funcionalidad y modernidad. De esa visión nació Bernadotte & Kylberg, un estudio que diseña desde vajillas hasta piezas de mobiliario, pasando por textiles y objetos de iluminación. Su propuesta más reciente, la línea The Tulip, porta velas inspiradas en la forma de un tulipán, se ha convertido en uno de sus productos más vendidos tanto en Escandinavia como en el resto de Europa.

The Tulip, el producto estrella de la empresa de Carlos Felipe

El informe anual de la compañía muestra una mejora significativa: tras registrar pérdidas de 2,4 millones de coronas suecas en 2023 (unos 215.000 euros), el año siguiente cerró con beneficios por 3,1 millones de coronas (más de 277.000 euros). “Las inversiones realizadas en 2023 han dado sus frutos en 2024”, se lee en el documento, que destaca la consolidación de la marca propia y la ampliación de la cartera de clientes internacionales.

Pese al buen momento económico, los socios aclararon que no planean repartir dividendos. En su lugar, los beneficios serán reinvertidos para fortalecer la expansión global del estudio. Su objetivo es mantener a la empresa como un referente del diseño escandinavo contemporáneo y, al mismo tiempo, preservar su independencia creativa.

De esta manera, Carlos Felipe demuestra disciplina empresarial y percepción artística, convirtiendo su pasión por el diseño en un proyecto sostenible que ya forma parte de la nueva identidad moderna de la Casa Real sueca.

F.A