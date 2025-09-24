Mette-Marit de Noruega y un desgarrador mensaje sobre su estado de salud: “Necesito más ayuda"

Siguen llegando problemas para el Palacio Real de Noruega. Mediante un comunicado oficial se informó que Matte-Marit suspenderá todos sus compromisos institucionales debido al avance de la enfermedad crónica que padece desde 2018: fibrosis pulmonar. En medio de los conflictos judiciales que afronta la corona tras conocerse la imputación de Marius Borg, el hijo del Príncipe heredero Haakon, por 32 delitos de diversas índole -dos de ellos por violación-, ahora las miradas vuelven a centrarse en los herederos al trono de los países nórdicos tras el preocupante estado de salud de la royal.

Mette-Marit habló de su preocupante estado de salud

En 2018, Matte-Marit fue diagnosticada con fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que la llevó a disminuir sus compromisos institucionales por aquel entonces para someterse a un estricto tratamiento médico. Luego de estabilizarse, la esposa del príncipe heredero, Haakon, había vuelto a retomar sus rutinas sociales sorteando los obstáculos de su estado clínico.

Mette-Marit | Twitter

Ahora, tras darse a conocer una serie de escándalos con la justicia que involucra a Marius Borg luego de ser imputado por más de 30 delitos -algunos de ellos que atentan contra la integridad sexual de las personas-, todas las miradas recayeron en el Palacio Real por el anuncio de que la royal suspenderá sus actividades diplomáticas durante todo octubre. “Se someterá a un mes de rehabilitación pulmonar”, aclaró el equipo de comunicación de los monarcas.

Sin embargo, en la última aparición pública de la heredera al trono en el Museo del Pueblo Noruego, fue la misma Mette-Marit quien brindó detalles de su situación médica durante una conferencia de prensa: "Debería haberlo hecho hace mucho tiempo, pero ahora es el momento. Porque hoy para hacer frente a la vida diaria con fibrosis pulmonar necesito más ayuda que antes".

En este marco, se mostró resiliente ante estos desafíos que le impone la vida. Por esta razón confesó que entablará un vínculo con personas que padecen la misma enfermedad, conformando una comunidad donde compartir experiencias en común y que la ayude a "tener más control sobre cómo afrontar la vida diaria con esta enfermedad crónica".

Mette-Marit | Twitter

Cabe destacar que la princesa, en 2024, había tenido una fuerte recaída que la había llevado a realizar estrictos tratamientos médicos. "La princesa tiene síntomas y dolencias diarias que afectan a su capacidad para desempeñar sus funciones. Necesita más descanso y su rutina diaria cambia más rápidamente que antes. Esto significa que los cambios en su agenda oficial pueden producirse con más frecuencia y con menos antelación de lo habitual"

Con el avance de esta enfermedad degenerativa y con la presencia de síntomas cada vez más invasivos, Mette-Marit detendrá por completo su agenda para centrarse exclusivamente en atender su salud y descansar su cuerpo. En paralelo, respecto de los conflictos judiciales que afronta su primogénito de 28 años, la monarca decidió guardar silencio y no pronunciar ni una sola palabra al respecto centrándose exclusivamente en su pronta recuperación.

