A un año del escándalo de Marius Borg: qué se sabe hasta ahora

Marius Borg cumple un año desde que su nombre quedó ligado a uno de los mayores escándalos recientes de la monarquía noruega. El hijo mayor de la princesa Mette-Marit fue detenido por la policía a mediados del año pasado y, desde entonces, enfrenta una compleja situación judicial. Actualmente acumula 23 delitos en su contra, según confirmó la prensa local, y se espera que el tribunal noruego emita una resolución en las próximas semanas.

Marius Borg y Mette-Marit

Qué se sabe hasta ahora del escándalo de Marius Borg

Durante este tiempo, el caso ha puesto en una posición delicada a la Casa Real de Noruega, que se ha visto obligada a tomar decisiones internas para mantener su neutralidad institucional. Aunque Marius no forma parte de la realeza oficial —ya que nació antes del matrimonio de su madre con el príncipe Haakon—, siempre fue tratado como un miembro más de la familia por el propio heredero al trono y por los reyes Harald y Sonia.

Uno de los puntos más comentados ha sido la pérdida de su pasaporte diplomático, un privilegio que mantenía pese a no representar formalmente a la Corona. Según la revista noruega Se og Hør, el joven habría hecho uso de este documento también durante viajes privados, situación que derivó en la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores, responsable de emitir este tipo de credenciales. De acuerdo con la publicación, hace seis meses que Marius ya no cuenta con dicho pasaporte, información confirmada por la propia Casa Real al medio Dana Press.

Marius Borg, Mette-Marit y el príncipe Haakon

Hasta el momento, la institución no ha aclarado si la decisión responde a un uso indebido del documento o a sus actuales problemas judiciales. Lo cierto es que la familia real ha mantenido un silencio absoluto frente a las consultas de la prensa, limitándose a un breve comunicado: “El caso sigue los procedimientos legales correspondientes. No tenemos nada que añadir”.

Pese a la discreción, las cámaras captaron en los últimos meses algunos gestos de apoyo de Haakon hacia su hijastro, como una visita conjunta a un centro de desintoxicación. También trascendieron imágenes recientes del heredero junto a Marius y su hermano Sverre Magnus durante unas vacaciones privadas en Portugal, viaje que generó debate en los medios noruegos.

A la espera del fallo judicial, el futuro de Marius Borg sigue siendo incierto. Lo que parecía un asunto personal terminó por salpicar a la monarquía nórdica, obligando al Palacio Real a mantener la prudencia y la distancia.

F.A