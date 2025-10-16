Quién es Victoria López-Quesada, la prima de Leonor y Sofía que acaba de anunciar su primer embarazo

El nombre de Victoria López-Quesada y de Borbón-Dos Sicilias (27 años) puede resultar familiar para muchos. La joven, ahijada del rey Felipe VI (56), fue protagonista de una de las bodas más recordadas del verano de 2024, cuando el 31 de agosto se unió en matrimonio con Enrique Moreno de la Cova Ybarra en la finca Soto Mozanaque, en Algete. El enlace reunió a destacados miembros de la aristocracia española y de la realeza, entre ellos el propio monarca, que acudió acompañado de sus hermanas. Aquella imagen de Felipe junto a la infanta Cristina fue, de hecho, una de las más comentadas de la jornada.

Victoria López-Quesada: Una joven muy vinculada a la Casa Real, espera su primer hijo

Un año después de aquel fastuoso convite, la pareja vuelve a ser noticia: Victoria y Enrique esperan su primer hijo, según confirmó la revista ¡Hola!. Aunque el embarazo se encuentra en sus primeras semanas y aún se desconoce el sexo del bebé, el entorno cercano de la pareja asegura que la futura mamá atraviesa un embarazo muy tranquilo y que dará a luz el próximo marzo. Este será el primer nieto de Pedro López-Quesada y Cristina de Borbón-Dos Sicilias, padres de Victoria, y un nuevo motivo de celebración para una de las sagas más relevantes de la nobleza española.

Victoria López-Quesada con la familia real española

Victoria ha estado siempre ligada a la realeza. Su padre, Pedro López-Quesada, pertenece al círculo más íntimo del rey Felipe, mientras que su madre, Cristina de Borbón-Dos Sicilias, es prima del monarca e hija del infante don Carlos y de la princesa Ana de Orleans. Desde pequeña, la ahijada del rey acaparó titulares —quién no recuerda aquella anécdota infantil con Froilán en la boda de los entonces príncipes de Asturias—, símbolo de su cercanía con la familia real.

El año pasado también se la vio acompañando a su hermano Pedro en un momento muy especial: su jura de bandera en la Escuela Naval Militar de Marín, a la que asistieron los reyes Felipe y Letizia junto a la princesa Leonor.

Ahora, con su primer hijo en camino, Victoria López-Quesada consolida una nueva generación del linaje Borbón-Dos Sicilias, estrechamente unido a la Casa Real española.

F.A