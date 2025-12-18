Dos recetas para hacer el alfajor que conquistó a Máxima Zorreguieta: fácil, rápido e ideal para toda la familia

El alfajor de maicena volvió a ocupar un lugar protagónico gracias a un gesto de Máxima Zorreguieta. Durante una visita informal a Amsterdam Baking Company, una pastelería fundada por las argentinas Marisol y Nina, la reina de los Países Bajos se permitió un recorrido relajado, lejos del protocolo, y eligió como favorito uno de los íconos más tradicionales de la repostería nacional. Entre charlas, preguntas sobre el proceso artesanal y curiosidad por la historia del emprendimiento, Máxima se inclinó por los alfajores de maicena, un sabor que, según trascendió, la conecta directamente con su infancia.

Máxima Zorreguieta eligió una receta de alfajores de maicena en Ámsterdam

A continuación, dos recetas para prepararlos en casa y lograr ese equilibrio perfecto entre tapas tiernas y relleno cremoso que conquistó incluso a la realeza.

Las recetas que elige Máxima Zorreguieta para preparar alfajores de maicena

Alfajores de maicena clásicos

Ingredientes:

200 g de manteca

150 g de azúcar

3 yemas

1 huevo entero

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de ralladura de limón (opcional)

300 g de maicena

200 g de harina 0000

2 cucharaditas de polvo de hornear

400 g de dulce de leche repostero

Coco rallado, cantidad necesaria

Preparación:

Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema clara. Incorporar las yemas, el huevo, la vainilla y la ralladura. Agregar los secos tamizados y unir sin amasar de más. Refrigerar 15 minutos. Estirar la masa, cortar discos y hornear a 170 °C durante 10 a 12 minutos. Una vez fríos, rellenar con dulce de leche y pasar los bordes por coco rallado.

Alfajores de maicena sin gluten

Ingredientes:

150 g de manteca

120 g de azúcar impalpable

3 yemas

1 huevo

200 g de maicena

140 g de premezcla sin TACC

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

350 g de dulce de leche repostero apto

Coco rallado apto

Preparación:

Batir manteca y azúcar, sumar huevos y vainilla. Incorporar los secos tamizados, formar una masa y refrigerar 15 minutos. Cortar, hornear a 170 °C por 12 minutos y armar con dulce de leche y coco.

Alfajores de maicena

Suaves, delicados y generosos en dulce de leche, los alfajores de maicena son parte del ADN gastronómico argentino. Están presentes en cumpleaños, meriendas escolares, mesas familiares y rondas de mate. Con su inconfundible aroma a vainilla y los bordes cubiertos de coco rallado, atraviesan generaciones y admiten múltiples versiones sin perder la esencia. Clásicos, bañados en chocolate, mini, XL o adaptados a distintas necesidades alimentarias, siguen siendo un favorito indiscutido. Un clásico infalible que, como demostró Máxima, sigue cruzando fronteras.

F.A