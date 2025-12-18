jueves 18 de diciembre del 2025
REALEZA Hoy 15:18

Dos recetas para hacer el alfajor que conquistó a Máxima Zorreguieta: fácil, rápido e ideal para toda la familia

La reina eligió un clásico bien argentino en una pastelería de Ámsterdam y reavivó la pasión por una de las recetas más queridas de la cocina casera.

El alfajor de maicena volvió a ocupar un lugar protagónico gracias a un gesto de Máxima Zorreguieta. Durante una visita informal a Amsterdam Baking Company, una pastelería fundada por las argentinas Marisol y Nina, la reina de los Países Bajos se permitió un recorrido relajado, lejos del protocolo, y eligió como favorito uno de los íconos más tradicionales de la repostería nacional. Entre charlas, preguntas sobre el proceso artesanal y curiosidad por la historia del emprendimiento, Máxima se inclinó por los alfajores de maicena, un sabor que, según trascendió, la conecta directamente con su infancia.

A continuación, dos recetas para prepararlos en casa y lograr ese equilibrio perfecto entre tapas tiernas y relleno cremoso que conquistó incluso a la realeza.

Las recetas que elige Máxima Zorreguieta para preparar alfajores de maicena

Alfajores de maicena clásicos

Ingredientes:

  • 200 g de manteca

  • 150 g de azúcar

  • 3 yemas

  • 1 huevo entero

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 1 cucharadita de ralladura de limón (opcional)

  • 300 g de maicena

  • 200 g de harina 0000

  • 2 cucharaditas de polvo de hornear

  • 400 g de dulce de leche repostero

  • Coco rallado, cantidad necesaria

Preparación:
Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema clara. Incorporar las yemas, el huevo, la vainilla y la ralladura. Agregar los secos tamizados y unir sin amasar de más. Refrigerar 15 minutos. Estirar la masa, cortar discos y hornear a 170 °C durante 10 a 12 minutos. Una vez fríos, rellenar con dulce de leche y pasar los bordes por coco rallado.

Alfajores de maicena sin gluten

Ingredientes:

  • 150 g de manteca

  • 120 g de azúcar impalpable

  • 3 yemas

  • 1 huevo

  • 200 g de maicena

  • 140 g de premezcla sin TACC

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 350 g de dulce de leche repostero apto

  • Coco rallado apto

Preparación:
Batir manteca y azúcar, sumar huevos y vainilla. Incorporar los secos tamizados, formar una masa y refrigerar 15 minutos. Cortar, hornear a 170 °C por 12 minutos y armar con dulce de leche y coco.

Suaves, delicados y generosos en dulce de leche, los alfajores de maicena son parte del ADN gastronómico argentino. Están presentes en cumpleaños, meriendas escolares, mesas familiares y rondas de mate. Con su inconfundible aroma a vainilla y los bordes cubiertos de coco rallado, atraviesan generaciones y admiten múltiples versiones sin perder la esencia. Clásicos, bañados en chocolate, mini, XL o adaptados a distintas necesidades alimentarias, siguen siendo un favorito indiscutido. Un clásico infalible que, como demostró Máxima, sigue cruzando fronteras.

 

