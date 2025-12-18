Máxima Zorreguieta demostró cómo llevar un total look mostaza con distintos tonos

Máxima Zorreguieta volvió a deslumbrar con su presencia y su look durante un acto público. La monarca escogió un look sastrero monocromático repleto de elegancia que se llevó todas las miradas de los presentes en el lugar. Así mismo mostró cómo llevar un atuendo que se vea visualmente armónico y con mucho estilo.

Sofisticado y minimalista: así es el total look mostaza de Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta se presentó a la proyección del cortometraje educativo de Rabobank "Me alegro de que pague" , donde los actores muestran lo rápido que se puede caer en un problema financiero y cuáles pueden ser las consecuencias, en La Haya. Su presencia no pasó desapercibida, no sólo por lo que representa a nivel institucional en Holanda, sino también por el look elegido para esta ocasión.

La reina de los Países Bajos dejó en claro, una vez más, que ella comunica a través de su vestimenta y que esta misma refleja su personalidad extrovertida. Por esto mismo, escogió un total look en tono mostaza que irradia energía, sofisticación y mucho carácter. Al ser un color intenso y luminoso se convierte en el protagonista absoluto del estilismo, aportando calidez y una impronta moderna.

Máxima Zorreguieta

El conjunto está compuesto por una blusa mostaza de cuello halter y mangas largas, confeccionada en una tela fluida y elegante. El diseño, además, presenta un leve frunce en la cintura y en los puños, convirtiendo la prenda en una más contemporánea. El pantalón que la acompaña es uno sastrero de corte recto y tiro alto, que estiliza la silueta, en una tonalidad más clara. Sin dudas, se trata de un look pensado en cada detalle, donde la sastrería dialoga con la comodidad y la versatilidad, dos claves del guardarropa de la reina Máxima Zorreguieta.

En cuanto a los accesorios, llevó un par aros dorados que suman un guiño cálido y artesanal a su outfit minimalista. Los mismos acompañan la armonía de la paleta elegida y permiten que el color y las líneas de las piezas concentren toda la atención. Como abrigo, la esposa del rey Guillermo Alejandro optó por un tapado de piel sintética en tonos negro y mostaza y diseño a cuadros.

Máxima Zorreguieta

En cuanto al beauty look, Máxima Zorreguieta eligió un maquillaje natural y luminoso como el que nos tiene acostumbrados y un cabello suelto. Así logró una estética fresca y segura para un evento descontracturado. Cabe destacar que este outfit en color mostaza es ideal para eventos institucionales, apariciones públicas o compromisos culturales, donde se busca transmitir cercanía, liderazgo y modernidad.

De esta manera, Máxima Zorreguieta demostró cómo llevar un total look mostaza con distintos tonos y armar una propuesta cromática audaz pero refinada que confirma que el color también puede ser sinónimo de elegancia atemporal.

Máxima Zorreguieta se sumó a la tendencia reversión de un accesorio y deslumbró con un look amarillo vibrante

En una reciente visita oficial a Indonesia, Máxima Zorreguieta volvió a demostrar su buen gusto a la hora de vestirse. Como en cada ocasión frente al público, la reina de los Países Bajos escoge prendas alineadas con su carisma y su personalidad extrovertida. Por esta razón, en esta oportunidad lució un look que se destacó por llevar el color que será tendencia en 2026 y potenciar un accesorio clásico.

Tal como se puede ver en la historia que subió el fotógrafo Patrick van Katwijk de la Casa Real de Holanda en su cuenta de Instagram, Máxima Zorreguieta lució un conjunto en tono amarillo vibrante, que se robó la atención de todos los presentes. El mismo está compuesto por una blusa de cuello redondo y mangas largas, y un pantalón recto.

Máxima Zorreguieta

Ambas prendas están confeccionadas en una tela suave y fresca mientras que el color elegido por la monarca transmite vitalidad y cercanía, dos atributos que ella suele priorizar en su agenda internacional a la hora de armar sus outfits para cada encuentro con los habitantes. Este tipo de conjuntos monocromáticos se convirtió en un sello de su guardarropas, el cual le permite armar una propuesta en pocas horas y lucir un estilo moderno sin pensar tanto en cómo combinar las piezas.

El detalle más interesante de su look fue, sin dudas, el accesorio que Máxima Zorreguieta se animó a usar. Se trata de un pañuelo anudado en la cintura, una reinterpretación moderna de un elemento tradicional que suele llevarse en el cabello o en el cuello. Lejos de usarlo al modo clásico, la esposa del rey Guillermo Alejandro lo adoptó como cinturón, convirtiéndolo en el protagonista de todo el estilismo.

Máxima Zorreguieta

Este complemento, de tonos oscuros y diseño étnico, fue el contraste perfecto para amarillo intenso de su ropa y, además, sirvió para marcar su cintura, logrando así una figura más estilizada. Esta reversión del pañuelo funciona también como guiño cultural ya que suele incluir elementos artesanales o textiles que remiten a las raíces de cada país que visita.

En cuanto a su peinado, Máxima Zorreguieta dejó su pelo suelto con ondas suaves y apostó por un maquillaje natural y luminoso. Así, Máxima Zorreguieta se sumó a la tendencia reversión de un accesorio y deslumbró con un look amarillo vibrante durante su visita a Indonesia.