El rey Carlos abrió su corazón y reveló cómo cambiará su tratamiento contra el cáncer

En febrero de 2024, el rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer. Si bien en aquel entonces no se brindaron detalles al respecto, desde el Palacio de Buckingham confirmaron la noticia y expresaron que se detectó en medio de una operación al que fue sometido el monarca. Desde entonces, el tema se trató con gran hermetismo desde fuentes oficiales y fue el propio hombre, de hoy 77 años, quien decidió este 4 de febrero hablar al respecto mediante un pedido muy especial.

El video del rey Carlos III: pedido y buenas noticias

El 2024 fue un año revolucionado para la realeza británica, En febrero se anunció que el rey Carlos fue diagnosticado con cáncer y un mes más tarde se hizo lo propio su nuera, Kate Middleton, que también padece esta enfermedad. Sin embargo, los casos se distinguieron por el tipo de comunicación que se realizó, mientras que con el monarca se mantuvo cierto silencio, la princesa de Gales decidió brindar más detalles sobre el cuadro que atravesaba, hasta que en marzo de 2025 anunció que se encontraba en remisión al completar su trataiento.

Ahora, fue su majestad quien decidió romper con el hermetismo a través de un video compartido este 4 de febrero en la cuenta oficial de Instagram de la Casa Real, en el que puso en palabras el camino que recorrió durante su tratamiento haciéndolo con un objetivo: la prevención y concientización. Carlos habló frenta a cámara y expresó que en su gran recorrido por diversos centros oncológicos que visitó los profesiones remarcaron la importancia de un diagnóstico a tiempo.

"Sé por experiencia propia que un diagnóstico de cáncer puede resultar abrumador. Sin embargo, también sé que la detección temprana es clave para transformar el proceso de tratamiento, brindando un tiempo invaluable a los equipos médicos", indicó.

En este contexto, el rey hablo desde su propia experiencia y dio una noticia aliviadora para él: "Hoy puedo compartir con ustedes la buena noticia de que gracias al diagnóstico temprano, la intervención eficaz y el cumplimiento de las 'órdenes médicas', mi propio calendario de tratamiento contra el cáncer puede reducirse en el nuevo año".

