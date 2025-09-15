Letizia Ortiz tenía 29 años cuando enfrentó un momento muy difícil que afectó tanto a su círculo íntimo como a ella. La terrible muerte que golpeó a la reina se produjo lejos de la exposición pública, pero con el tiempo se conocieron detalles que permitieron entender el impacto que tuvo en su familia

La muerte que marcó una etapa trascendental de la vida de Letizia Ortiz

Letizia Ortiz atravesó una pérdida familiar significativa en una etapa temprana de su vida profesional. La terrible muerte la golpeó cuando aún no formaba parte de la vida institucional de la Familia Real, y dejó una marca profunda en su entorno más cercano. Este momento forma parte de los episodios menos conocidos de su historia personal.

Letizia Ortiz

El fallecimiento de Cristina Ortiz, la tía y madrina de bautismo de la reina de España dejó una huella silenciosa en su día a día, en un momento en que su figura comenzaba a ganar visibilidad pública. Aunque siempre mantuvo una postura reservada sobre su vida personal, el vínculo que mantenían ambas mujeres fue parte de su entorno más íntimo.

Según se conoció, la tía de Letizia Ortiz era la hermana menor de Jesús, su padre, y la tercera hija de Menchu Álvarez del Valle y José Luis Ortiz Velasco. Con su perfil bajo, formaba parte del núcleo familiar que acompañó a la monarca en sus primeros años, y fue elegida como madrina en su bautismo, un gesto que reflejaba la cercanía entre ambas. Su muerte en 2001, a causa de un cáncer, se produjo en un contexto difícil, aunque no trascendió públicamente en ese momento.

Letizia Ortiz

La enfermedad de Cristina Ortiz fue larga y compleja, con la presencia constante de sus padres durante todo el tratamiento. La pérdida fue especialmente dura para ellos, quienes enfrentaron el duelo con discreción. Poco después, el abuelo de la reina también fue diagnosticado con cáncer, y murió en 2005, a los 82 años.

En una entrevista, en el año 2019, María del Henar Ortiz, otra de las tías de Letizia Ortiz, mencionó la fecha del fallecimiento de su hermana. “Es un mes algo especial: el día 15 de junio se cumplen 18 años de la muerte de mi hermana pequeña. Eso es lo que dice el calendario; en mi corazón, no manejo cómputos temporales”, comentó tras una exposición de pintura de su autoría que coincidía con el aniversario.

Jesús Ortiz

La muerte de Cristina no solo afectó a sus padres y hermanos, sino que también dejó una marca en la actual reina de España, quien por entonces se desempeñaba como periodista y comenzaba a ser reconocida en los medios. Dos años después, en 2003, se oficializó su relación con el entonces príncipe Felipe, y su vida dio un giro definitivo hacia la esfera institucional.

Letizia Ortiz

Letizia Ortiz vivió una etapa marcada por la pérdida de Cristina Ortiz, su tía y madrina de bautismo, en un momento clave de su vida personal. La terrible muerte que golpeó a la reina ocurrió cuando aún no formaba parte de la vida institucional, y se mantuvo en el ámbito familiar con discreción.

VDV