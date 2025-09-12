Preocupación por la seguridad de la infanta Sofía: qué pasó

Luego de comenzar una nueva etapa lejos de sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia Ortiz, la infanta Sofía despertó gran preocupación. La Casa Real advirtió a los monarcas un trascendido que podría afectar la seguridad de la joven, que se encuentra en Lisboa para dar inicio a su vida como universitaria.

Alerta por la nueva vida de la infanta Sofía lejos de sus padres

El pasado 8 de septiembre, la infanta Sofía llegó a Lisboa para empezar la adaptación de su primer año en la universidad Forward College, donde estudiará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Si bien las clases inician a mediados de este mes, la propia universidad compartió unas imágenes de los futuros alumnos en medio de una actividad para que puedan conocerse y entablar vínculos entre ellos bajo el lema "Encuentra tu grupo".

En las historias publicadas en Instagram, se la podía ver a la hermana de la princesa Leonor junto a sus compañeros en un espacio al aire libre. Luciendo un look casual compuesto por un buzo blanco y un pantalón de jean wide leg, la joven se mostraba concentrada en el evento hasta que se percata que está siendo filmada y fotografiada. Y es que este gesto por parte del instituto sorprendió a Sofía ya que durante sus años de cursada en el UWC Atlantic College de Gales jamás le tomaron fotos o videos.

La infanta Sofía en su primer día en el Forward College.

De hecho, la Casa Real era quien se encargaba de subir el material seleccionado por sus padres para informar acerca de su educación. Por esto mismo, el Palacio de la Zarzuela entró en alerta al ver que las imágenes de la infanta Sofía circulaba en las redes sociales y que esto podría afectar su seguridad.

Además, el medio francés el Gal y el diario Correio da Manhã señalaron que la infanta Sofía podría estar "en peligro" en la exclusiva residencia donde se aloja. "La seguridad de la joven de 18 años está comprometida porque no hay cortinas en las ventanas de su habitación", aseguran haciendo hincapié en que la residencia "no está aislada y, por lo tanto, es posible fotografiarla desde los edificios adyacentes".

La infanta Sofía

Cabe mencionar que el Forward College se encuentra en el barrio Chiado de la capital portuguesa, a pocos metros de la famosa Plaza del Comercia y Convento do Carmo. Sin embargo, la infanta Sofía vivirá en el barrio de Benfica, a 30 minutos en transporte público del campus donde estudiará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Ahora su integridad física y su perfil expuesto en las redes por parte de la institución generan preocupación en los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz. Asimismo, deja expuesto que la universidad Forward College no hace diferencias a nivel de imagen pública entre sus alumnos y que no vieron ningún problema en mostrar a la hija de los monarcas en plena adaptación de la carrera elegida.