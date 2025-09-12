Obligan a borrar fotos de Letizia Ortiz en bikini

Letizia Ortiz fue protagonista involuntaria de una historia que el fotógrafo Antonio Montero reveló recientemente sobre sus años de trabajo en Mallorca. El paparazzi relató que, durante una temporada de verano, organizó un operativo con el objetivo de captar una de las imágenes más codiciadas por las revistas del corazón: la reina en bikini.

Según explicó, viajó a la isla con un equipo preparado para la ocasión, que incluía aletas y una cámara acuática. Su estrategia consistía en acercarse a la zona donde la reina descansaba junto a su familia, utilizando técnicas de ocultamiento para evitar ser descubierto. En ese marco, se lanzó al mar desde una embarcación y nadó hasta un área cercana a Cabrera.

El equipo de seguridad de Letizia Ortiz obliga a un fotógrafo a borrar sus fotos en bikini

Al llegar a tierra, escondió parte de su equipo en una zona elevada y poco accesible. Incluso decidió despojarse del bañador y permanecer desnudo, con la intención de pasar inadvertido en medio del entorno natural. El plan, sin embargo, no resultó como esperaba. Una embarcación de la Casa Real detectó su presencia en las rocas y, al verlo inmóvil, pensaron en un primer momento que podía estar inconsciente. Montero fingió un desvanecimiento para evitar ser identificado, pero rápidamente los agentes reconocieron de quién se trataba.

Los escoltas le pidieron entonces la cámara y eliminaron las imágenes tomadas. La decisión contó con la aprobación del equipo de seguridad que custodiaba a la reina Letizia. Después, Montero fue trasladado a una embarcación de la Guardia Civil, donde se le permitió marcharse sin cargos formales, aunque con el material confiscado e inspeccionado.

El episodio deja en evidencia el estricto protocolo de seguridad que rodea a la familia real española en contextos privados. La Casa Real mantiene desde hace años una política firme en defensa de la intimidad de sus miembros, que incluye impedir la difusión de imágenes no autorizadas durante vacaciones o momentos familiares.

La rápida intervención de los escoltas evitó que las fotografías llegaran a circular en medios o redes sociales. Montero reconoció que la experiencia al fotografiar a Letizia Ortiz en sus vacaciones fue una de las más tensas de su carrera como paparazzi, aunque la cuenta como parte de sus múltiples vivencias profesionales en torno al seguimiento de figuras públicas.

