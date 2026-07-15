Heredó de la reina Máxima (55) su fuerza, su empuje y su capacidad de adaptarse a los grandes desafíos que le presenta el camino hacia el trono de los Países Bajos. Desde pequeña y hoy, con 22 años, la princesa Amalia hace un gran esfuerzo para ser el orgullo de su padre, el rey Guillermo Alejandro (59), y lo logra. Los monarcas no pierden oportunidad para expresar las grandes satisfacciones que les está dando su hija mayor.

La princesa Amalia, hija de Máxima Zorreguieta, terminó su instrucción militar: las fotos

Ahora la royal superó otro de los grandes desafíos y una de las etapas que la dejarán marcada para el resto de su vida. A pesar de que en los Países Bajos la instrucción militar no es obligatoria para los miembros de la Familia Real, como sí lo es en España, Amalia terminó su fase de formación militar.

La Princesa Amalia de los Países Bajos.

Con su uniforme de fajina se subió a un helicóptero de combate para completar sus clases prácticas. Como lo supo hacer su padre, Amalia, con todas las medidas de seguridad y en comunicación con sus superiores, se hizo cargo de la ametralladora de la aeronave durante las complejas maniobras de defensa.

Con la ovación de sus compañeros y la felicitación de su instructor, la princesa regresó a tierra con la satisfacción de la misión cumplida.

Así fue la instrucción militar de la Princesa Amalia.

Ahora podrá disfrutar de unas mini vacaciones en familia para luego retomar sus estudios de Derecho y su formación en el programa Defensity College, que incluye la participación en distintas unidades navales con ejercicios de maniobras y actividades destinadas a conocer en profundidad el funcionamiento de la Armada de los Países Bajos.