Carlos III dio su primer discurso como Rey: homenajes a la reina Isabel II y al príncipe Felipe  

En lugar de seguir con la tradición de la Reina Isabel II, en su primer discurso como Rey, Carlos III propuso hacerlo en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, donde descansan los restos de sus padres, sus abuelos, y su tía. Frente a una majestuosa decoración realizada con materiales sostenibles, el monarca habló para el pueblo británico.

El Rey Carlos III dio su discurso de Navidad y Año Nuevo, donde se refirió a la forma de solidarizarse con las familias que luchan contra la crisis económica, y además elogio a las personas, organizaciones benéficas y grupos religiosos que apoyan a los más necesitados.

El tema central de su discurso fue una celebración de la “dedicación desinteresada”, un valor encarnado por la Reina Isabel II y reflejado en las acciones de muchos, desde los servicios de emergencia hasta las personas con espíritu cívico, que ayudaron a construir y fortalecer comunidades.

En su primera reflexión, el monarca británico hizo un especial homenaje a su fallecida madre, la Reina Isabel II que murió el pasado 8 de septiembre; y al príncipe Felipe de Edimburgo, quien falleció en abril del 2021.

Como cada 25 de diciembre, la familia real británica se reunió en el tradicional servicio religioso, que se llevó a cabo en la iglesia de Sandringham, en Norfolk; donde se llevó a cabo la primera misa de Carlos III como Rey. Hacía tres años que los Windsor no se reunían en esta finca, donde Isabel II acostumbraba a pasar los últimos días del año. Debido a la pandemia de coronavirus, tuvieron que suspender estas celebraciones tan significativas que este año recuperan su esplendor.

Se llevo a cagbo la primera Navidad de la Familia Real Británica sin la reina Isabel II. Sin embargo, el rey Carlos III y la reina consorte Camilla Parker decidieron continuar con algunas tradiciones de la antigua monarca.

La principal tradición de la reina Isabel en víspera navideña era disfrutar de noche buena en el palacio de Sandringham que, por culpa de los dos años de pandemia, la monarca no pudo visitar en sus últimas navidades. Sin embargo, el Palacio de Buckingham anunció que la Familia Real volverá a celebrar la Navidad en aquel Palacio.

Un ex mayordomo de Isabel II compartió con el periódico The Mirror otras actividades tradicionales de la madre del rey Carlos III en épocas festivas. Una de ellas es que, cuando decoraban los palacios, ordenaba que uno de los árboles navideños estuviera vacío para que lo adornen sus nietos y bisnietos. Un hermoso detalle que sin duda la Familia Real no olvidará.

Y su otra tradición era decorar los ambientes con bolas y luces navideñas, pero jamás el espumillón. Durante las decoraciones, la reina Isabel II ordenaba no colocar este accesorio que no era de su agrado. Ni siquiera los pequeños podían utilizarlo. Y, al parecer, esta tradición continúa con la reina Camilla.