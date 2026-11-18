Es su primer gran viaje institucional desde 2022, luego de superar su dura batalla contra el cáncer. “Los médicos me habían advertido que mi recuperación no sería lineal. Habría días buenos y días malos, y llevaría tiempo…”, contó Kate Middleton (44) antes de desembarcar en la India junto al príncipe William (44).

Tras superar el cáncer, el regreso de Kate Middleton a la agenda oficial

Feliz con la lenta recuperación del ritmo de la agenda oficial de la Casa Real de Gran Bretaña, la pareja viajó a Bombay para la sexta edición del Premio Earthshot, el reconocimiento medioambiental internacional creado en 2020 por el hijo mayor del rey Carlos III.

Los looks de Kate Middleton y el príncipe William en la India.

“Catherine y yo estamos encantados de estar en la India para esta celebración. ¡Estar aquí es maravilloso! Este país se ha convertido en uno de los lugares más apasionantes del mundo para la innovación medioambiental, con personas de todo el país que desarrollan soluciones prácticas para algunos de los mayores desafíos que compartimos todos… Esto nos llena de optimismo por el futuro…”, aseguró William.

Kate junto al príncipe WIlliam saludan a las personas en las calles de la India.

Y Kate Middleton no pudo evitar la emoción al ver el cariño con el que fue recibida. Una vez más, la princesa impactó con sus outfits. Pantalón y chaqueta blancos y verde pistacho, by McQueen y Verónica Beard, para jugar al criquet en la calle, un vestido azul eléctrico con aplique 3D en el hombro y hasta un “anarkali” –tradicional vestido entallado con falda larga– de la diseñadora india Mahima Mahajan.

Fotos: AFP.