Kate Middleton deslumbró en Wimbledon: el elegante look de la Princesa de Gales

Como una gran aficionada al tenis, a nadie sorprendió la llegada de la princesa Kate Middleton (44) al All England Club para presenciar la cuarta jornada del gran torneo londinense. Con el príncipe Guillermo (44) son apasionados de Wimbledon. Aunque en esta jornada concurrió sola y en la tribuna estuvo acompañada por el extenista y entrenador escocés Andy Murray.

Para este especial y caluroso día, la princesa de Gales eligió un traje celeste con blazer —modelo Stephanie— de doble abotonadura, solapas amplias y bolsillos, que acompañó con pantalones "Vesta", anchos, de talle alto, de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst.

Kate Middleton deslumbró con su traje sastrero

Completó su look con una remera blanca de tejido acanalado, aros semicirculares con zafiros que combinaban con su anillo de compromiso, heredado de la princesa Diana, el modelo "Stella" de la firma Carousel Jewels, un bolso beige y naranja de Anya Hindmarch y zapatos marrón claro de Ralph Lauren.

Kate Middleton en Wimbledon

Rompiendo, como suele hacerlo, el protocolo, Kate Middleton se acercó al grupo de niños del Shine Camera Club, un programa creativo que ayuda a menores vulnerables a ganar confianza a través de la fotografía, y no dudó en entablar una simpática charla con ellos.

También se cruzó con David Beckham y se saludaron amistosamente. Finalmente, ocupó su lugar en la tribuna junto al extenista Andy Murray y celebró cada jugada.