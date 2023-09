Kate Middleton y Guillermo, príncipe de Gales, son uno de los matrimonios de la realeza más polémicos en la actualidad a causa de todos los rumores que giran en torno a su vida amorosa y las infidelidades que la atraviesan. Los príncipes de Gales intentan reforzar su reputación y prepararse para cuando lleguen al trono.

Kate Middleton y Guillermo, príncipe de Gales, en vuelos separados para el mismo destino

Uno de los escándalos más recientes que protagonizaron fue su viaje a Francia para estar presentes en el mundial de rugby. Los futuros monarcas se movilizaron en dos aviones distintos con la excusa de que el hijo de Carlos III viajo a Burdeos para apoyar al seleccionados galés, mientras que Middleton se dirigió a Marsella para apoyar a los ingleses.

El vuelo separados se explicó desde el Palacio de Buckingham como una manera de ahorrar tiempo y que cada uno acuda a sus tareas como estaban pactadas, pero el pueblo lo tomó como una actitud de distanciamiento entre sí luego de todos los conflictos que atravesar en su matrimonio.

Kate Middleton en Marsella con la selección inglesa de rugby

A diferencia de años anteriores, Kate es quien se está haciendo cargo ella sola de los eventos sociales para participar de fundaciones benéficas y reforzar la reputación perdida de la monarquía. La ausencia de Guillermo en dichos eventos es un aspectos que señalaría una clara ruptura en la relación.

La princesa de Gales visitó a Rose Hanbury sin Guillermo

Una de las polémicas más graves en la que estuvo envuelta la pareja fueron los rumores de una infidelidad del príncipe de Gales con una amiga de Middleton. El Palacio de Buckingham jamás desmintió la relación paralela y la mujer en discordia, Rose Hanbury, tiene un vínculo muy estrecho con la realeza por el cargo que ocupa su marido como marqués.

Según la prensa europea, la infidelidad surgió muchos años atrás y Kate estaba al tanto de todo. Incluso, puso como condición que hiciesen lo que quisiesen sin obstruir su camino al trono. Y es que la historia amorosa de los príncipes de Gales no fue como un cuento de hadas, ya que Guillermo terminó con ella varias veces y Middleton se quedó esperando muchos años la propuesta de matrimonio por culpa de su madre, Carole Middleton.

Sin embargo, hace unas semanas atrás, la futura reina visitó una de las fincas de los Hanbury para una cena en donde no estuvo presente el heredero al trono. Desde la página oficial y la cuenta de Instagram no publicaron nada del evento, como lo suelen hacer con cualquier acto social, y fueron captados en cámara por ciudadanos que asistieron a un festival en la zona de la finca.

Como se dijo en varias ocasiones, Rose era muy amiga de la princesa y hasta hay varias fotos donde posaron juntas. Pero desde que el rumor vio la luz hubo un claro distanciamiento. El hecho de que no hayan desmentido la infidelidad fue recibido por el pueblo como una relación extramatrimonial.

Pero el escándalo no finaliza ahí, ya que Carlos III no solo invitó a Hanbury y su marido, sino que el hijo de éstos tuvo un rol fundamental junto a al príncipe George. La actitud del monarca no pasó desapercibida y la prensa señaló que hizo con Middleton lo mismo que él hizo con Lady Di el día de su boda invitando a Camilla.

Mala racha para los príncipes de Gales

Hace pocos días atrás se realizó una encuesta para evaluar la popularidad de cada miembro de la familia a un año de la muerte de Isabel II. El nuevo reinado con Carlos III al frente perjudicó notablemente la imagen de la corona británica y pasó a ser uno de los reyes menos queridos por el pueblo.

Kate Middleton en el homenaje a Isabel II

Las encuestas señalaron que el miembro con mayor popularidad es la princesa Ana, la única hija de Isabel II y hermana menor del rey, pero el problema se encuentra en que, al no pertenecer a la línea de sucesión al trono, no ocupa ningún rol clave en el funcionamiento de la casa real, por lo que su popularidad no deja bien parados a quienes sí se supone que trabajan cada día para mejorar la monarquía.

Por su parte, el príncipe Guillermo pelea para superar a su tía habiendo obtenido un poco más del 72% del apoyo, mientras que Middleton obtuvo un 72% de apoyo. Esto significa que no solo deberán trabajar para llegar al trono con un apoyo de más del 80%, sino que los conflictos de una infidelidad deberán dejarlos a un lado para recuperar su lugar.

Los caprichos del futuro rey

Asimismo, otro de los aspectos que conocieron la luz y que debía mantenerse en secreto son las fuertes peleas que tienen dentro del palacio como matrimonio. “Tienen peleas terribles en las que se arrojan cosas. Kate puede parecer una persona muy tranquila, y William también, pero no siempre es cierto”, explicó la influencer española especializada en realeza sobre lo que sucede con los príncipes de Gales.

Estos datos fueron revelados por Tom Quinn, un reconocido autor de realeza que tuvo un estreche vínculo con la corona británica. Definitivamente, Kate Middleton y Guillermo, príncipe de Gales, no son la pareja perfecta que aparentan frente a los ojos de todo el mundo.