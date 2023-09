Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022 en el castillo de Balmoral en Escocia. Su partida representó el fin de una era para Inglaterra y el comienzo de una nueva con el reinado de Carlos III, quien esperaba hace muchos años poder ocupar el rol que le correspondía por ser el hijo mayor. Sin embargo, la corona perdió mucha popularidad desde su asunción a raíz de todos los escándalos que protagonizaron durante el último año.

A un año de la muerte de Isabel II, la grave acusación del príncipe Harry a Guillermo, príncipe de Gales

Si bien Harry abandonó la corona en el año 2020, hasta el día de hoy sigue teniendo conflictos con el Palacio de Buckingham y en los tribunales de Londres. Tras la serie que estrenó junto a Meghan Markle en Netflix y el lanzamiento de su autobiografía acerca de su vida como príncipe, el duque de Sussex apuntó fuertemente contra su hermano.

El hijo menor de Lady Di aseguró que el heredero al trono realizó un pacto económico con la editorial Associated Newspapper Limited, dueña del Daily Mail, Mail on Sunday y Mail Online, para que no se los imputara por piratería telefónica. El padre de Archie y Lilibet declarón en la Justicia que muchos aspectos de su vida privada salieron a la luz en los medios de dicha editorial sin que él lo haya contado a mucha gente.

En los tribunales, los dueños de la editorial reconocieron que cometieron espionaje telefónico con una revista que ya no se encuentra en circulación, pero que la acusación de Harry en la actualidad es mentira. Sin embargo, no negaron haber tenido un pacto con el marido de Kate Middleton, lo que manchó fuertemente la reputación del próximo rey.

A día de hoy, el príncipe que vive en California continúa en proceso de juicio con la editorial y espera tener una resolución favorable. Harry se convirtió en el primer miembro de la corona inglesa en testificar frente a las autoridades judiciales y culpar a su hermano de un crimen de espionaje.

La infidelidad de Guillermo de Gales con Rose Hanbury

Uno de los hechos que más marcaron el comienzo del reinado de Carlos III fue la infidelidad del heredero al trono a Kate Middleton. Guillermo comenzó a salir con Rose Hanbury, una amiga de la princesa de Gales y esposa de un marqués británico. Ambos fueron vistos en varias ocasiones y el Palacio de Buckingham jamás salió a hablar sobre el tema.

Según las fuentes cercanas al matrimonio que hablaron con medios ingleses, la infidelidad ocurre hace varios años y Kate estableció condiciones para que ellos hagan lo que quisiesen sin entorpecer su camino al trono como reina consorte. Y es que no es la primera historia de infidelidad que ocurre en dicha monarquía.

Pero la peor parte fue cuando Carlos III no solo la invitó a su coronación, sino cuando ubicó a su hijo como uno de los pajes del rey junto a su nieto el príncipe George. La actitud no fue bien vista por el pueblo inglés y la gente señaló que no le importaron los sentimientos de Middleton de la misma manera que tampoco le importó Lady Di.

Carlos III y el príncipe Guillermo siguen en contacto con Andrés de York

Una de las manchas más oscuras que el Palacio de Buckingham busca evadir es el hecho de que el hijo más chico de la difunta reina fue procesa por un presunto abuso sexual relacionado con el caso de Jeffry Epstein. Si bien no cumplió condena en la cárcel, la misma reina había decidido retirar todos sus títulos.

La situación no fue fácil ya que, según explica la prensa, el duque de York era el hijo favorito de Isabel II y era quien había participado con un rol muy activo en las Fuerzas Áreas además de solo realizar su formación militar. Andrés no es querido por su pueblo, pero su hermano mayor lo sigue protegiendo de las agresiones y hasta le presta palacios para que se instale de manera definitiva.

Hace pocos días, luego de que el príncipe Guillermo haya recibido críticas por no acompañar a la selección femenina de fútbol en la final frente a España, teniendo en cuenta que es el Presidente de la Sociedad de Fútbol Inglés, también fue duramente repudiado al haberse mostrado en público con su tío.

La princesa Ana, sin un cargo fundamental, tiene mayor popularidad que Carlos III

Cómo suelen realizar todos los países que tienen monarquías, cada cierto tiempo se realiza una encuesta para medir la popularidad del actual monarca. La cifra positiva señalaría que no habría riesgo de una revolución republicana por parte del pueblo, pero cuando se tratan de cifras negativas los miembros de la corona deben comenzar a cuidar sus acciones.

En el caso del actual monarca, solo obtuvo el 60% del apoyo de su pueblo con un 32% en contra. Si se miran solo estos números se puede entender como una buena devolución por parte de los ingleses, pero resulta que su hermana, la princesa Ana y quien no tiene un rol relevante en la corona, lo supera por un 13% con un 73% de apoyo.

Esto significa que la misma ciudadanía manifiesta el agrado con una integrante que no tiene influencia en las decisiones que se tomen dentro de la familia real. A pesar de que la coronación de Carlos III fue un éxito, hubo un mayor porcentaje de personas que estaban en contra de su asunción tras la muerte de Isabel II.