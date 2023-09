Kate Middleton y Guillermo, príncipe de Gales, se encuentran nuevamente en el foco de las polémicas luego de haber tomado una decisión que los dejó expuestos. Los príncipes de Gales tomaron vuelos separados para viajar a Francia y no solo avivaron rumores de separación, sino que también dejó al descubierto su hipocresía respecto a su compromiso con el medioambiente.

Kate Middleton y Guillermo, príncipe de Gales, viajaron a Francia en aviones separados

Hace unas semanas atrás, cuando se disputó la final del Mundial de Fútbol Femenino entre España e Inglaterra, el príncipe Guillermo, presidente de la Asociación de Fútbol Inglés, fue el protagonista de la polémica al declarar que no iría a Australia, sede oficial del evento, porque no quería contaminar el medioambiente con un viaje privado de tan poca estadía.

Su imagen se vio muy deteriorada ya que muchos señalaron que no viajaba porque se trataba de una competencia femenina y que su deber como presidente de la asociación era acompañar a su equipo, de la misma manera que lo hizo la reina Letizia de España. Asimismo, con motivo del Mundial de Rugby, el heredero al trono tomó un vuelo a Francia sin la compañía de Kate.

Guillermo, príncipe de Gales con la selección de Gales

Guillermo, príncipe de Gales en Burdeos

Esto se debe a que el hermano del príncipe Harry viajó a Burdeos para apoyar a la selección de rugby de Gales, mientras que Middleton tomó otro avión para dirigirse a Marbella y apoyar a la selección inglesa, ya que como príncipes de Gales, pero ciudadanos ingleses se ven en aprietos cuando se trata de estos eventos, según explicó la revista española Vanitatis.

Kate Middleton en Marbella con la selección inglesa

Si bien los vuelos separados se explican en la no diferencia que quieren hacer entre ambas naciones y desmiente los rumores de una crisis, perjudica notablemente su imagen ya que no están dejando una huella de carbono, sino dos. La excusa por la que no asistieron a la final del mundial femenino perdió su valor tras esta actitud que indignó a los ingleses.

Kate Middleton en Francia

Guillermo, príncipe de Gales, está siendo duramente criticado por no promover el deporte que representa por estar ocupado atendiendo un deporte que no es tan relevante como el fútbol en su país, sobre todo cuando aún no se sabe si llegarán a la final. Kate Middleton, por su parte, es cuestionada por acoplarse a las mismas actitudes que su esposo sin poner una distancia.