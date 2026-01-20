Nació el bebé de Sofía Pachano y Santiago Ramundo: su primera foto

Sofía Pachano y Santiago Ramundo se convirtieron en padres por primera vez. La propia actriz y bailarina anunció la feliz noticia en su cuenta de Instagram, una red social que fue testigo de todo su embarazo y que hoy lo celebra de la mejor manera. "Holi. Victor Ramundo Pachano. aKa Bb Millas", escribió, junto a la foto del pequeño.

Nació Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Se hizo desear, tanto, que incluso ella misma bromeó al respecto, pero finalmente nació. Vito Ramundo Pachano llegó a este mundo en la noche del lunes 19 de enero del 2026. Si bien no se conocen mayores detalles, ya se pudo ver la primera foto del pequeño, gracias a una imagen que la propia actriz y bailarina subió a su cuenta de Instagram. No es casualidad que haya sido así, la red social fue testigo de cómo ella transitó su embarazo y la acompañó en todo el proceso, incluso cuando la espera por el nacimiento se hacía totalmente interminable. Minutos más tardes, Santiago compartió la misma imagen que su pareja.

El hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo.

No se saben muchos más datos al respecto, más allá de los que deja ver la propia foto que subió Sofía Pachano. Si bien la imagen fue compartida esta mañana, hace algunos minutos, en la pulsera que tiene el bebé se puede ver que su fecha de nacimiento fue el 19 de enero. Aunque no se puede apreciar la hora, todo parece indicar que fue en la tarde o noche del lunes que el pequeño Vito llegó al mundo.

La historia de amor de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

En una charla íntima para +CARAS, Sofía Pachano contó cómo nació la historia de amor con Santiago Raimundo, el padre de su hijo. Con su frescura habitual, recordó que todo empezó desde la amistad y sin ninguna expectativa. “Éramos amigos. Un día nos reencontramos y pasaron cosas”. Ese encuentro, casi casual, terminó cambiándoles la vida a los dos. El ida y vuelta con Héctor Maugeri arrancó con humor cuando él comentó lo joven que parecía Santiago. Sofía se rió y respondió: “Sí. De 41, eh. Yo tengo 37. No es tan tan joven”

Cuando habló de sus comienzos como pareja, Sofía fue tajante. “Éramos amigos, amigotes. Él vivía en otro país y justo nos reencontramos un 31”, recordó. Ese día todo fluyó con naturalidad: “Yo dije: ‘Che, yo estoy acá’. Y él: ‘Bueno, dale, voy’.” Y, según confesó ella, “nos vimos de otra manera y a él le pasó lo mismo”. Desde ese momento, no se separaron más y culminaron su historia de amor con el nacimiento de Vito, su primer hijo.

Sofía Pachano en +CARAS.

De esta manera, Sofía Pachano y Santiago Ramundo presentaron al mundo a Vito Ramundo Pachano, bebé millas, como lo bautizaron. Un nacimiento que no solo enamoró y llenó de alegría a sus familias, sino también a los cientos de miles de seguidores que ambos tienen.