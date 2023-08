María Leticia de Bélgica aterrizó en Buenos Aires hace unos días, con el fin de estudiar en una de las universidades más exclusivas del país, la Universidad Torcuato Di Tella, ubicada en el barrio de Núñez. La princesa recorrerá los pasillos del establecimiento mientras cursa el Master en Periodismo que tiene una duración de un año, por lo que la joven de 20 años tendrá tiempo para conocer y disfrutar cada rincón de Argentina.

Su nombre completo es Laetitia Maria Nora Anna Joachim Zita, ocupa el puesto número 12 en la línea de sucesión en la Familia Real Belga y es una de las princesas más bajo perfil de Europa, porque no se conocen sus redes sociales, pero fue desde Linkedin, red especializada para la formación profesional, que anunció que formaría parte de un programa de intercambio para estudiar en Latinoamérica. Rápidamente la noticia acaparó en la prensa europea, tales como en los portales Point Du Vue que se especializan en los royals.

María Leticia de Bélgica, fotografía que eligió para utilizar en Linkedin

Cada nombre que lleva la princesa en su larga denominación, es en honor a sus antepasados, además no cuenta con apellido, ya que suele ser una tradición entre las familias reales europeas, a su vez no utiliza ‘’Su Alteza Real’’, que se le fue dado cuando nació el 23 de abril de 2003 en la clínica Saint Jean en Bruselas, Bélgica.

Leticia, una de las princesas con más baja exposición de Europa

Leticia es la menor de cinco hermanos: Amadeo, María Luisa, Joaquín y Luisa María, su madre es la princesa Astrid, la hija del rey Alberto II y hermana del actual rey Felipe de Bélgica, por lo que tiene sangre azul completa. Su vida transcurrió en el antiguo castillo de Stuyyenberg que fue construido en 1725 y está ubicada Laeken, en las afueras de la capital.

Cómo es la formación académica de María Leticia de Bélgica

Según su información de Linkedin, la princesa realizó sus estudios secundarios en un pensionado inglés, llamado Bromsgrove y cursando los últimos años fue la editora de su revista escolar ‘’Two Zero one’’. Finalizada dicha etapa, decidió por perseguir una de sus pasiones y estudiar historia y se inscribió en la universidad de Londres. Finalmente, María Leticia de Bélgica logró un puesto en una de las empresas más prestigiosas e importantes que generan contenido y periodismo, Condé Nast, que manejan revistas como Vogue, Vanity Fair y medios como The New Yorker.

D.M.S