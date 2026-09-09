miércoles 09 de septiembre del 2026
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Juliana después de Juliana

Juliana Awada pisa firme como la favorita de la moda

Juliana depués de Juliana
Juliana depués de Juliana | Caras

Juliana depués de Juliana

Soltera y radiante, se convirtió en la preferida de los diseñadores y las marcas internacionales. Con una identidad cada vez más personal, hoy Awada elige sus apariciones y deslumbra siempre. De blanco y por Saiach, la empresaria brilló en la comida solidaria más top por una causa que la toca de cerca. Elina Costantini cumple el sueño de traer la muestra de Frida Kahlo al MALBA. Ailín Salas conquista el Festival de Venecia.Y…
Susana y todos los “Famosos por la Vida” en la gala anual de FUNDALEU.
 

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