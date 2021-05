Ángel de Brito dio una filosa devolución sobre los primeros participantes de La Academia 

El martes 18 comenzó La Academia, el nuevo formato de ShowMatch, en el que 24 parejas de famosos, mostrarán sus habilidades y destrezas en el canto, baile, acrobacias, humor, entre otras disciplinas. El jurado está formado por Pampita, Jimena Barón, Ángel de Brito y Hernán Piquín.

Por el momento, el conductor de LAM está siendo reemplazado por Guillermina Valdés mientras transita la cuarentena desde su casa, por haber regresado de Miami.

A pesar de su ausencia, Ángel de Brito siguió el show desde su casa y utilizó su cuenta de Twitter para expresas su opinión respecto al primer ritmo, el cubo al cuadrado, y la devolución del jurado.

“Guillermina, sácate el casete”, fue lo primero que escribió el periodista después de escuchar lo que dijo la pareja de Tinelli sobre su estilo a la hora de juzgar.

El primero en salir a la pista fue el campeón del Cantando 2020: Agustín Cachete Sierra. “Todo el #Cantando2020 te banca. ¡Vamos!”, escribió Ángel y luego comentó sobre su performance: “Cachete siempre cumple. No me gustó el tema. La coreo, ahí”.

Según el periodista, Jimena Barón “le tiro una maldición” al actor al recordarle que cada participante que debuta en el certamen no llega a ganarlo, y twitteó “desubicada”. Por su parte, opinó de la devolución de Valdés. “Energía sexual. Me gusta si va por ahí”. Y consideró: “Guillermina se queja que no le anda la pantalla. Me gusta que vaya a molestar. El 10, cualquiera”.

El segundo turno para salir a la pista fue el de la actriz Julieta Nair Calvo. “Esta coreo me encantó. (Ella) va a poder mostrar su talento. Un muy buen debut. Tampoco me gustó la música” escribió el periodista en la red social, coincidiendo con la devolución de Jimena Barón. En tanto, le llamó la atención del comentario de Guillermina Valdés, por lo que la llamó “astrologa” una vez que la empresaria acertó el signo de la actriz por su forma de moverse en la pista.

La tercera en salir a la pista fue la humorista salteña-cordobesa Mar Tarrés, quien en su previa contó que su novio acaba de dejarla y le pidió a Marcelo Tinelli que le presente a Adrian Suar. “Quiero un judío con plata porque ellos ahorran”, dijo la participante. Por su parte, De Brito comentó en Twitter: “Ya se enculo” y “A llorar Mar” al ver la reacción de la actriz frente a la devolución del jurado. “Ya empiezan los coaches a discutirle al jurado”, agregó De Brito. A diferencia de la devolución del jurado, que la puntuó con un 18, a Ángel si le gusto la performance de Mar. “La mejor hasta ahora. Muy buena la selección de hits. Me gustó la coreo, solo le faltó mantener la energía. Se fue desinflando” comentó el periodista.

La cuarta y última en salir a la pista fue Romina Richi, que junto a su partenaire Juan Manuel Palao, bailaron al ritmo de Jessie J el tema “Bang Bang”. Su performance dividió al jurado y desde su casa Ángel lo primero que hizo fue hablar del partenaire: “Bailarín robando previa. Mal presagio”. Con respecto a la coreografía consideró que “No se me movió un pelo en esta coreo. Solo me gusto la música”.

