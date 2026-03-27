Sofi Martínez abrió su corazón y contó por qué decidió congelar óvulos: "Mi ideal es formar una familia"

En una charla íntima en el podcast Mientras lavas los platos, Sofi Martínez habló por primera vez sobre una decisión personal que venía transitando en silencio: congelar sus óvulos. A los 32 años, la periodista deportiva explicó que inició el proceso en una clínica de fertilidad, a la que asiste sola, motivada por un deseo claro de ser madre y por la necesidad de ordenar sus tiempos frente a ese proyecto.

Sofi Martínez y el deseo de ser madre más allá de la pareja

Lejos de plantearlo como una urgencia, Martínez lo enmarca como una decisión consciente. Según contó, la idea de la maternidad siempre estuvo presente, pero empezó a tomar otra dimensión al pensar en los tiempos reales que implica construir una pareja. En ese contexto, decidió no postergar más el inicio del proceso y avanzar por su cuenta.

Durante la conversación, la periodista puso en palabras una idea que funciona como eje de su decisión: el vínculo madre-hijo como algo central en su vida. A partir de ahí, empezó a contemplar escenarios que antes no estaban en sus planes, como la posibilidad de transitar la maternidad sin pareja. Si bien aclaró que no descarta conocer a alguien, también fue realista sobre los tiempos de una relación.

Sofi Martínez

Construir un vínculo, según explicó, lleva al menos uno o dos años, y esa espera se superpone con una edad en la que el factor biológico empieza a pesar más. En ese cruce entre deseo y realidad, eligió anticiparse. Al mismo tiempo, fue clara sobre su ideal de familia: su intención principal sigue siendo formar una familia de manera tradicional. La congelación de óvulos aparece, en ese sentido, como una herramienta para sostener ese proyecto en el tiempo, no como un reemplazo.

Sofi Martínez y el proceso de congelación de óvulos

Martínez también dio detalles concretos sobre el tratamiento que ya comenzó. Actualmente está atravesando la etapa de estimulación ovárica, que implica inyecciones diarias en el abdomen para favorecer la producción y maduración de óvulos. Este procedimiento se realiza durante varios días, seguido de controles médicos para evaluar la respuesta del cuerpo. Según explicó, el proceso continúa con chequeos y culmina, aproximadamente dos semanas después, con la extracción de los óvulos. Se trata de un procedimiento médico que requiere constancia y seguimiento, y que ella decidió integrar a su rutina diaria.

En paralelo, reflexionó sobre el sentido de esta decisión. Más allá de que su deseo es lograr un embarazo de forma natural, entiende que congelar óvulos permite preservar una mejor calidad reproductiva, vinculada a la edad en la que se realiza el procedimiento. Por primera vez, Sofi Martínez expone este aspecto de su vida sin rodeos. No como una declaración cerrada, sino como una forma de abrir la conversación sobre la maternidad, los tiempos y las distintas maneras de proyectar una familia.