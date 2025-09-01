Mica Viciconte respondió a quienes la acusan de lucrar con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Una vez más se abrió un nuevo capítulo entre una guerra mediática sin fin: la de Mica Viciconte y Nicole Neumann. La grabación de una publicidad de yogur fue el detonante para que la flamante pareja de Fabián Cubero esté en el blanco del Team Nicole quienes aseguran que lucra con las hijas de la modelo top.

Esta mañana, la panelista de televisión se enfrentó a la prensa de espectáculos donde habló del conflicto entre el padre de su hijo Luca y la madre de Sienna, Allegra e Indiana Cubero. Allí se defendió de las duras acusaciones de los haters que aseguran que se aprovecha de la popularidad de las tres adolescentes.

Mica Viciconte y Fabián Cubero llevan 8 años de relación | Twitter

Mica Viciconte respondió sin pelos en la lengua

Las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero siempre se mostraron compinches con Mica Viciconte. Fotos en redes sociales y viajes familiares confirmaron la unión de esta familia ensamblada. Sin embargo, la enemistad entre ambas figuras del espectáculo sigue generando opiniones contrapuestas donde algunos celebran la armonía que presuntamente ronda entre el clan Cubero y, otros se animan a esbozar que se trata de un interés mediático y hasta económico.

En este contexto, un nuevo round virtual surgió cuando un usuario aseguró que “lucra” con las hijas del ex jugador de Vélez Sarsfield.

“Hay un reel, claro, sí. Pero hay un padre que está ahí. Yo no soy la madre ni el padre, así que yo hago mi trabajo nada más”, apuntó la siempre filosa deportista ante los micrófonos de Puro Show. Ante la insistencia del notero, Mica aseguró que no le “interesa” lo que se diga o lo que se hable en la web. Tal es así que afirmó que nada de lo que sucede en la virtualidad le influye en su vida diaria: “Yo hago mi vida”.

Mica Viciconte opinó sobre la batalla entre Fabián Cubero y Nicole Neumann

La semana pasada, Fabián Cubero demandó a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de visita ya que las vacaciones del ex capitán de El Fortín se vieron truncadas por la ausencia de las adolescentes que vacacionaban junto a su madre. Por tal motivo, la palabra de Mica fue crucial para saber en qué instancia estaba el proceso judicial.

“No sé todavía en qué quedó eso. Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirlas. O sea, si uno firma algo creo que tiene que confiar en la Justicia. Bueno, calculo que la Justicia hará lo que tenga que hacer”, respondió con seriedad la panelista.

No obstante, sacó su lengua filosa para tirarle un palito del otro lado de la trinchera: “Creo que, con el tiempo, ocho años, uno ya sabe todo lo que va a pasar. Entonces, no me sorprende nada. Y estoy enfocada realmente en mi trabajo, en cosas nuevas que vienen ahora, que están buenísimas. Creo que lo más importante es trabajar para mantener la cabeza ocupada. Cuando no laburás... tu cabeza rompe los huevos”, remarcó.

Mica Viciconte junto a Fabián Cubero y sus hijos | Instagram

Finalmente, Mica Viciconte aclaró que Cubero se fue de vacaciones solo con su hijo Luca. “Uno tiene todo organizado y no podés depender siempre de alguien”, sostuvo dejando entrever que las diferencias entre los padres de Allegra, Sienna e Indiana van a perdurar en el tiempo, al menos hasta que la más chica cumpla la mayoría de edad.

