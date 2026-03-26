El presente de Millie Stegman, la actriz que abandonó todo para dedicarse a la fe: “No quiero volver porque puedo salir muy lastimada”

Millie Stegman, la actriz que abandonó todo para dedicarse a la fe, vive un presente abocado a la espiritualidad y el compromiso personal. Hace años se alejó de los escenarios que la hicieron conocida en la televisión argentina. Su decisión la llevó a construir una vida distinta, enfocada en valores que la mantienen apartada de la exposición.

Millie Stegman, la actriz que abandonó la actuación en el momento más alto de su carrera

Millie Stegman dejó el mundo de la actuación para elegir un modo de vida diferente dedicado a la fe. Actualmente, transita una vida enfocada en la búsqueda espiritual y en actividades que reflejan esa convicción. Su presente se sostiene en un perfil bajo, con un estilo que prioriza la calma y la conexión con su entorno, lejos de la exposición.

Millie Stegman

La actriz fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión argentina en los años 90 y principios de los 2000. Su carrera comenzó con la telenovela juvenil Clave de Sol y rápidamente consolidó un perfil convocante en varias producciones que marcaron a toda una generación.

Durante su trayectoria artística, Millie Stegman interpretó personajes que quedaron grabados en la memoria colectiva. En Perla Negra, compartió elenco con Andrea del Boca; en Son Amores, formó parte de una de las comedias más vistas de la época; y en Chiquititas, se integró a un fenómeno televisivo que trascendió generaciones.

Millie Stegman junto a Andrea del Boca, María Rosa Gallo y Gabriel Corrado en Perla Negra

Con su talento y carisma, se ganó el cariño del público y se convirtió en una figura habitual en la pantalla chica. Sin embargo, en el punto más alto de su popularidad, abandonó la actuación de manera inesperada. Según contó en distintas entrevistas, una revelación espiritual la llevó a replantearse gran parte de sus decisiones y a priorizar un camino diferente.

La nueva vida de Millie Stegman: abandonó toda la exposición para volcarse a la fe

Actualmente, Millie Stegman se encuentra enfocada en su espiritualidad y en actividades solidarias. Su vínculo con la religión se convirtió en el eje central de su vida. “No quiero volver porque puedo salir muy lastimada”, confesó, dejando en claro que su elección no es pasajera, sino una convicción profunda de sus ideales.

Millie Stegman en Chiquititas

En distintas oportunidades, la artista aseguró que encontró en la fe un espacio de contención y propósito. Su rutina actual está marcada por la participación en proyectos comunitarios y el acompañamiento a personas que atraviesan momentos difíciles. El giro radical que tomó su vida la mantiene alejada de la exposición mediática, pero conectada con su misión personal.

Instalada en Buenos Aires, Millie Stegman mantiene un bajo perfil. Su vida actual está centrada en la práctica religiosa y en el acompañamiento espiritual. Aunque muchos fanáticos aún la recuerdan y preguntan por ella, la actriz prefiere mantenerse al margen de la exposición pública y de los flashes que alguna vez la vieron brillar en la pantalla chica.

Millie Stegman

Millie Stegman, la actriz que abandonó todo para dedicarse a la fe, sostiene hoy un presente marcado por la espiritualidad y la elección de un camino distinto al de la actuación. Su vida refleja una decisión firme que la mantiene alejada de los escenarios y enfocada en un rumbo que responde a sus convicciones personales.

VDV