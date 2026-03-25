Así es el ritual que hizo Andrea del Boca para "limpiar las malas ondas" de Gran Hermano Generación Dorada: se usa un solo ingrediente

Andrea del Boca es la protagonista absoluta de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Tanto es así que su vuelta al reality generó repercusiones y la audiencia volvió a estar pendiente de cada uno de sus movimientos. En las últimas horas, la artista se dedicó a llevar a cabo una técnica que, al parecer, replica en su propio hogar para ahuyentar las malas energías.

El llamativo gesto de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada

El regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada no pasó desapercibido, pero no solo por su presencia, sino por un gesto que rápidamente llamó la atención tanto dentro como fuera del reality. Apenas volvió a instalarse, la actriz protagonizó un particular ritual para “limpiar las malas ondas”.

En la escena que se hizo viral se la puede ver recorriendo distintos ambientes del hogar mientras arroja vinagre en varios rincones. Su accionar generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa. Si bien muchas personas la cuestionaron, lo cierto es que en el ciclo conviven participantes que se conocen hace poco tiempo y esto hace que la convivencia se vuelva cada vez más intensa con rispideces de por medio.

Andrea del Boca

Además, las emociones están constantemente a flor de piel ya sea por los fuertes cruces como por volver a estar con sus seres queridos. También hay que tener en cuenta que Gran Hermano Generación Dorada se caracteriza por el encierro, las tensiones y los vínculos cambiantes, lo puede ser percibido como un lugar “cargado” que lo perciben mucho más quienes sienten las energías. Tal es el caso de Andrea del Boca, quien no dudó en recurrir a su eficaz método para renovar el aire de la casa.

Cabe recordar que la participante ingresó nuevamente al reality en un momento clave del juego, cuando las alianzas están más definidas y los conflictos se vuelven inevitables. Su figura, con una larga trayectoria en la televisión argentina gracias a las exitosas tiras que realizó a lo largo de su carrera, aporta no solo experiencia frente a cámara sino también una personalidad fuerte que conecta con el público.

Cómo es el ritual que realizó Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano Generación Dorada

En este contexto, su sorpresivo acto en medio de la cotidianeidad de Gran Hermano Generación Dorada causó sorpresa y repercusiones en las distintas plataformas. Mientras algunos internautas lo tomaron con humor, otros se mostraron interesados en el significado detrás de esta práctica.

El uso del vinagre como método de limpieza energética es una costumbre bastante extendida en distintas culturas y tiene raíces en creencias populares vinculadas a la armonización de los espacios. Se cree que este ingrediente, además de sus propiedades desinfectantes en el plano físico, tiene la capacidad de absorber o neutralizar las energías negativas acumuladas en un sitio. Por eso, son muchos que lo utilizan para “renovar” espacios cargados, especialmente después de situaciones tensas de discusiones o cambios importantes.

El ritual suele ser sencillo: se coloca vinagre blanco o de alcohol en un recipiente y se esparce en ciertos puntos estratégicos de la casa, como esquinas, entradas o lugares de mayor circulación. Puede también combinarse con agua o sal. La idea central en ambos casos es dejar actuar el producto durante un tiempo determinado y luego ventilar el lugar, permitiendo que circule aire fresco. Así es el ritual que hizo Andrea del Boca para "limpiar las malas ondas" de Gran Hermano Generación Dorada y llamó la atención en redes sociales.