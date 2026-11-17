Pablo "Chato" Prada y Pilar Smith quedaron en el centro de la escena del espectáculo después de que Ángel de Brito diera por confirmado un romance entre ellos en su cuenta de X, el lunes 16 de noviembre por la noche. El conductor de LAM acompañó el anuncio con una foto de los dos vestidos de gala, y el posteo generó repercusión enseguida entre sus seguidores.

La publicación llegó en un momento de cambios para ambos, que atraviesan separaciones recientes y muy expuestas en los medios. Él cerró una historia de muchos años que terminó en medio de versiones cruzadas, mientras que ella acababa de anunciar en televisión el final de un vínculo con varias idas y vueltas. Además, quien dio la noticia no es ajeno a ninguno de los dos: comparte pantalla con ella y conoce al productor desde hace tiempo.

Qué publicó Ángel de Brito sobre el Chato Prada y Pilar Smith

La foto publicada muestra a Pilar Smith junto al Chato Prada en una noche de gala. La publicación hecha el día lunes 16 a las 21.23, se limita a dos palabras, "Romance confirmado", seguidas por el hashtag de LAM y las etiquetas de las cuentas oficiales de ambos, sin datos sobre el lugar de la toma ni sobre desde cuándo estarían juntos.

Pilar Smith y el Chato Prada, en la foto que Ángel de Brito publicó en X.

En la imagen, el productor lleva un traje oscuro con moño, camisa blanca y pañuelo en el bolsillo, y posa sonriente con una mano en el pantalón. A su lado, la periodista luce un vestido rojo largo, con escote en V, hombros estructurados y aberturas en la cintura, y apoya el brazo sobre el hombro de él.

El posteo superó las 650.000 visualizaciones y reunió más de 300 respuestas. El mensaje apareció cinco días después de que la panelista revelara al aire, el miércoles 11 de noviembre, que se había separado de Rafael Ruiz Huidobro, tras siete años juntos y varios idas y vueltas. "Hoy estoy sola", dijo en el programa, el día en que el conductor volvió de sus vacaciones, y atribuyó el final al desgaste, sin terceros en discordia.

Pilar Smith, panelista de LAM en América TV.

Chato Prada: su separación de Lourdes Sánchez y sus últimas declaraciones

El Chato Prada se separó de Lourdes Sánchez, con quien estuvo 16 años en pareja y tiene un hijo, Valentín. La ruptura se conoció el viernes 2 de octubre, cuando De Brito la reveló en LAM y vinculó a la bailarina con Francisco Liotta Hernández, un rugbier correntino de 27 años, mientras ella sostuvo que la crisis venía de mucho tiempo atrás.

El productor habló de la separación en una entrevista con Corrientes en el Aire (Telenord), que tuvo repercusión el viernes 13 de noviembre. "Para mí Lourdes es el amor de mi vida, siempre fue el amor de mi vida", afirmó, y reconoció que la decisión lo sorprendió.

Pablo "Chato" Prada, productor de televisión.

El anuncio también despertó comentarios por aquellas frases sobre su ex. En el hilo del tuit, una de las respuestas con más interacción cuestionó que alguien comenzara una historia con una persona que acababa de decir en público que el amor de su vida era otra. "¿Cómo te pones en pareja con alguien que dice públicamente que el amor de su vida es otra? Yo no podría", fue uno de los mensajes en el posteo del comunicador.

El autor del tuit, además, conoce de cerca a los dos. En octubre, el periodista dijo que es amigo del productor y de su expareja y que trabajó con él durante bastante tiempo. Hoy, el Chato se presenta en Instagram como director artístico y programador de América TV, el canal que emite LAM, el ciclo en el que la periodista integra el panel.

Con una foto en una alfombra roja y un mensaje breve, Ángel de Brito presentó como pareja a Pilar Smith y al Chato Prada, a pocas semanas de que ambos terminaran sus relaciones anteriores. La relación lleva por ahora la firma del conductor de LAM, que lo anunció en X con la imagen del productor de televisión junto a la panelista de su programa.