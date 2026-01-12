El anuncio de Juliana Awada tras confirmar su separación de Mauricio Macri: "Silencio y cuidado"

Este domingo 11 de enero, trascendió la noticia de la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri tras quince años de matrimonio y una hija en común, Antonia. La pareja, quien supo mantener un reservado perfil mediático, decidió poner punto final a su romance desde hace ya algunas semanas, pero hace unas horas se hizo pública la decisión. En este marco, la empresaria textil se sinceró y le habló a corazón abierto a sus más de dos millones de seguidores.

El mensaje de Juliana Awada tras su separación con Mauricio Macri

Las redes sociales se convirtieron en un canal de expresión para Juliana Awada. A diferencia de otras celebridades del ambiente, la ex primera dama utilizaba su cuenta oficial de Instagram para mostrar su lado más naturalista y de conexión plena con la naturaleza. Sin embargo, tras el cimbronazo mediático por su separación con Mauricio Macri realizó un anuncio que dejó atónitos a sus más de dos millones de seguidores. “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, comenzó diciendo mediante un posteo en sus historias de 24 horas.

Juliana Awada y Mauricio Macri | Instagram

En esta línea, agregó: "Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida. Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”. Este texto no sólo confirma rotundamente lo que era un secreto a voces, sino que también expresó que iniciará un proceso de introspección y “cuidado”. Finalmente, concluyó: “Gracias por acompañar desde el mismo lugar”.

Mensaje de Juliana Awada | Instagram

La tajante decisión de Juliana Awada

Sin terceros en discordia y en absoluta armonía -al menos ante el ojo público-, Juliana Awada y Mauricio Macri comenzaron este 2026 tomando caminos separados. No obstante, al tener presente que esto iba a generar un gran impacto en la opinión pública tras ser una de las parejas que estaban más consolidadas del ambiente, la diseñadora tomó una tajante decisión: alejarse por un tiempo de sus redes sociales.

En un mundo donde las redes sociales son una herramienta de expresión y un canal donde inmortalizar, de manera virtual, los momentos más significativos de la vida, la exesposa del dirigente decidió dar un paso al costado para que las aguas vuelvan a bajar y no quedar como rehén de los análisis y las conjeturas de los usuarios. En contraposición, el creador del PRO no realizó declaraciones oficiales aferrándose a su bajo perfil.

Juliana Awada y Mauricio Macri | Instagram

De esta manera, Juliana Awada tomó el toro por las astas y, mediante un comunicado en sintonía con su filosofía de vida, confirmó su separación de Mauricio Macri luego de 15 años de matrimonio y una hija en común. Ahora es tiempo de dar un paso al costado en materia virtual y dejar que el tiempo acomode todo en su lugar, aunque se sabe que sus declaraciones y la de su expareja serán una de las más buscadas.

