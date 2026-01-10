Wanda Nara mandó al frente a Grego Rossello y expuso el mensaje que le mandó tras su separación de Martín Migueles

Fiel a su estilo, Wanda Nara no dudó en exponer a la persona que le escribió a las horas de anunciar su separación de Martín Migueles. Mediante su red social y con una captura de pantalla, la presentadora de Masterchef Celebrity dejó ver el llamativo mensaje que le envió Grego Rossello, a quien le brindó una nota junto a Maxi López tiempo atrás.

El mensaje de Grego Rossello para Wanda Nara recién separada de Martín Migueles

Luego de que Yanina Latorre revelara que el noviazgo de Wanda Nara y Martín Migueles llegó a su fin, la empresaria cosmética lo confirmó mediante un particular posteo de Instagram. "Te separas", escribió junto a un screenshot donde se veía que alguien le escribió por WhatsAppp: "Hola perdida. Cómo estás Wan?".

Si bien intentó "esconder" su nombre con emojis de moños rosados, Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad de mostrar su nombre completo para así generar repercusiones en las redes sociales. La persona en cuestión era, nada más ni nada menos que, Grego Rosssello. Así, en medio de rumores que señalan que Martín Migueles desea volver con ella, la mediática dejó en claro que ya tiene otros candidatos dando vuelta y queriendo conquistarla.

Ante el revuelo, Grego Rossello no se quedó callado y salió a explicar el motivo de su mensaje. "Les juro que le escribí por trabajo", expresó el joven, dejando en claro que su intención no es tener algo con ella sino más contactarla para un compromiso laboral. Un dato que no pasó desapercibido por los usuarios de las redes fue que su mensaje fue enviado el día jueves 8 de enero, pero que llamativamente Wanda Nara decide publicarlo este sábado 10. Para muchos se trató de una estrategia para confirmar su ruptura y mostrar que recibe mensajes de otros famosos para salir.

Lo cierto es que Grego Rossello se lo tomó con humor y decidió responderle también en el chat. "Jajajaja HDP", le escribió tras ver la publicación. Ella, por su parte, le respondió con risas. Sin embargo, no todo terminó ahí ya que él le tiró una indirecta para aprovechar el juego mediático: "Estuviste bien, ahora vayamos a tomar algo". Luego, Wanda Nara le contestó a los pocos minutos: "¿Estás en Mardel?". A lo que el él le dijo: "No, no. ¿Vos sí? Me subo al auto y voy ahora".

Al no tener respuestas de la modelo, el conductor comentó junto a la captura, que subió a sus historias: "Alguien me lleva a Mar del Plata?". Una vez instalada la novedad, ella decidió eliminar su posteo como suele hacer. De esta manera, Wanda Nara mandó al frente a Grego Rossello y expuso el mensaje que le mandó tras su separación de Martín Migueles.

Confirman la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: "Ella lo dejó y él se arrastra para volver"

Después de pasar unos días de descanso en Punta del Este, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Esta semana se confirmó su separación de Martín Migueles, el personal trainer con el que había iniciado un romance meses atrás. La noticia fue revelada por Yanina Latorre y rápidamente generó repercusión.

Según contó la conductora en Sálvese quien pueda (América TV), la decisión habría sido tomada por la propia Wanda Nara tras enterarse de una serie de situaciones que terminaron por quebrar su confianza. “Ella lo dejó y él se arrastra para volver”, aseguró Yanina Latorre, al referirse al estado actual del vínculo.

Wanda Nara y Martín Migueles

De acuerdo a la información que trascendió, el detonante principal habría sido la aparición de supuestos mensajes que Migueles le habría enviado a Claudia Ciardone, invitándola a salir. “Wanda no le cree nada”, remarcó la expanelista de LAM, quien explicó que el tema se habló durante la estadía en Uruguay y que la empresaria se sintió profundamente afectada por la situación.

Además, Yanina Latorre deslizó que no solo el episodio con Claudia Ciardone habría influido en la ruptura, sino también las causas judiciales que involucran al personal trainer y que seguirían avanzando. “Hay dos ventanas abiertas: lo de Ciardone y las investigaciones que siguen su curso”, explicó la conductora, dando a entender que el contexto no ayudó a recomponer la relación.