Así fue la última foto de Juliana Awada y Mauricio Macri antes de anunciar su separación

La noticia de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada tras quince años de relación y una hija en común sacudió al mundo del espectáculo y a la opinión pública en general. La pareja, quien siempre mantuvo un reservado perfil en redes sociales y ante los medios de comunicación, decidió tomar caminos separados sin mostrar ningún indicio de lo que sería el fin de su matrimonio. Tal es así que, fue el propio expresidente quien se encargó de demostrar que la casa estaba en orden.

La última foto de Mauricio Macri y Juliana Awada juntos

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada fue confirmada este domingo 11 de enero y, si bien ninguno de los dos protagonistas salió a desmentir estos rumores, esta decisión no tendría vuelta atrás. Según allegados a la pareja, esta determinación había sido consensuada semanas antes de ser anunciada, incluso antes de las fiestas de fin de año.

Juliana Awada y Mauricio Macri | Instagram

En este marco, el exjefe de Gobierno compartió en su cuenta personal de Instagram una postal familiar -tradición que lo acompañó durante el tiempo que estuvo en pareja con la empresaria- donde se lo vio sonriente junto a sus hijas -Agustina y Antonia- y a Juliana. Esta fue paradójicamente la última foto que Macri posteó al lado a su ahora exesposa.

“Feliz Nochebuena y feliz Navidad”, escribió en el epígrafe de la fotografía en la que se lo ve sentado rodeado por las adolescentes, quienes sostienen su hombro, sonrientes. A un lado, la ex primera dama acomoda una de las velas rojas que iluminan la escena familiar. La mesa, preparada para un almuerzo con numerosos invitados los tuvo a ellos cuatro como protagonistas.

Juliana Awada y Mauricio Macri | Instagram

La actitud de Mauricio Macri con Juliana Awada -y viceversa- que despertó las sospechas

Mauricio Macri y Juliana Awada fueron una de las parejas más sólidas y queridas del ambiente. Pese a las numerosas demostraciones de amor en público, en redes sociales evitaban darse like, arrobar o hacerse comentarios mutuamente. Por esta razón, no llamó la atención que en la última foto que compartió el fundador del PRO no se haya ni siquiera mencionado a su esposa.

Sin embargo, algunos curiosos encontraron un detalle que no pasó desapercibido: ambos habían dejado de publicar imágenes juntos, lo que habría sido interpretado como sinónimo de crisis matrimonial. Mientras tanto, y hasta el momento, se siguen mutuamente. Esta acción reafirma la separación en buenos términos y el cariño que siguen manteniéndolos unidos, pero desde horizontes diferentes.

Juliana Awada y Mauricio Macri | Instagram

Se estima que en los próximos días Mauricio Macri viajará a Europa por compromisos de trabajo, alejándose de las repercusiones mediáticas propias del caso. Por su parte, Juliana Awada se llamó a silencio y decidió permanecer alejada de este cimbronazo. En este marco, continuó con su habitual actividad en redes sociales, compartiendo las postales más increíbles de sus vacaciones por la Patagonia junto a sus herederas.

