Tras la filtración de chats privados, L-Gante contó la verdad sobre su relación con Wanda Nara

L-Gante volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez porque su nombre apareció en medio de los rumores que rodean la reconciliación de Wanda Nara y Martín Migueles. En las últimas horas, el cantante decidió romper el silencio y aclarar cuál es hoy su vínculo con la conductora, luego de que se difundieran supuestos chats que darían cuenta de los celos e inseguridades del actual novio de la empresaria.

L-Gante contó la verdad sobre su relación con Wanda Nara

Todo comenzó cuando Wanda Nara confirmó públicamente que volvió a apostar al amor con Martín Migueles, compartiendo un asado y una frase contundente en las redes sociales: “Estoy como quiero estar”. Sin embargo, la calma duró poco. En A la Tarde (América) Santiago Sposato reveló conversaciones privadas en las que el personal trainer intentaría averiguar si su pareja mantiene contacto con L-Gante o incluso con otros hombres del ambiente artístico. "Si es mentirosa, la voy a descubrir", habría escrito, según los mensajes difundidos.

Frente a esta situación, Elián Valenzuela decidió llamar en vivo al ciclo conducido por Karina Mazzocco para dar su versión. Desde su casa, el músico fue claro: "No tengo comunicación con Wanda, no hablo con ella", aseguró, descartando cualquier vínculo actual. Además, explicó que ya estaba al tanto de estos rumores, ya que personas de su entorno también habrían recibido mensajes intentando obtener información sobre su vida privada.

Wanda Nara y L-Gante

Lejos de alimentar la polémica, L-Gante se mostró incómodo por la exposición: "No me gusta meterme en la vida de los demás. Yo me ocupo de mis cosas". Además, dejó entrever que todo esto podría responder más a una intención de generar discordia que a una preocupación real. Incluso puso en duda que los chats provinieran directamente de Martín Migueles, aunque evitó sacar conclusiones apresuradas.

Consultado sobre si Wanda Nara alguna vez le mencionó los celos de su pareja o esta supuesta investigación, fue tajante: "Para nada, no me comentó nada de eso". En medio de la polémica, Elián se declaró soltero y enfocado en lo suyo, dejando en claro que no tiene interés en reavivar historias del pasado.

Qué pasó entre Wanda Nara y Martín Migueles

Una semana después de confirmar su separación, la conductora de MasterChef Celebrity sorprendió al mostrar señales claras de reconciliación con Martín Migueles. Fiel a su estilo, Wanda Nara eligió las redes sociales para comunicar el nuevo capítulo de su historia sentimental: compartió fotos juntos, escenas de intimidad cotidiana y una frase que no pasó inadvertida: "Estoy como quiero estar".

Wanda Nara y Martín Migueles

Sin embargo, puertas adentro, la reconciliación no estaría exenta de tensiones. Aunque públicamente la pareja se muestra unida y cercana, los panelistas de A la tarde aseguran que persisten algunas inseguridades. Los rumores sobre celos y desconfianzas volvieron a instalarse, alimentados por trascendidos que hablan de temores vinculados al pasado sentimental de la empresaria y a los vínculos que aún despiertan interés mediático.