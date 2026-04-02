Thelma Fardin y Nico Riera mostraron como avanza la construcción de su casa en Chapadmalal: entre árboles y cerca del mar

Para Thelma Fardin y Nico Riera estos últimos cuatro meses fueron verdaderamente intensos. La joven pareja de actores decidió emprender un proyecto de construirse una casa lejos de la gran ciudad para conectarse con la naturaleza y dejar atrás a la ajetreada rutina cargada de actividades y compromisos laborales. Es así que adquirieron una propiedad en Chapadmalal, a pocos kilómetros de Mar del Plata. En esta oportunidad, los artistas compartieron las últimas postales de la remodelación a su vivienda, un espacio cien por ciento personalizado y, hasta incluso, con nombre propio.

Así avanza la construcción de la casa de Thelma Fardin y Nico Riera

Tanto Thelma Fardin como Nico Riera decidieron abrir las puertas de su intimidad y contar, a través de sus respectivas cuentas de Instagram, cómo va avanzando la construcción de su casa en Chapadmalal. La propiedad cuenta con una particularidad: es una creación en seco para poder disfrutar de ella lo más rápido posible. Aunque todavía no tienen definido si esta será su residencia permanente, en varias oportunidades manifestaron sus deseos de pasar largas temporadas de verano -e invierno- lejos del ruido de la gran ciudad.

Casa de Thelma Fardin y Nico Riera en Chapadmalal | Instagram

Es por este motivo que buscaron edificar su propia casita rodeados de árboles y espacios verdes, donde el paisaje sea el verdadero protagonista. No obstante, al igual que personas de su edad, decidieron construir distinto priorizando la rapidez y utilizando elementos como la chapa y la madera como elementos protagonistas de la obra.

A través de la creación de un vlog en cada uno de sus feeds y con la confección de una historia destacada donde dejan cada paso documentado, se puede observar los ajustes que van haciendo, como, por ejemplo, la colocación de una ventana en el techo de chapa para garantizar la entrada de luz natural. “La casa se ilumina distinto. El aire se siente más liviano, y todo, de repente, se vuelve más hogar”, escribieron mientras el clip daba cuenta del resultado final de su “pedacito de cielo”.

Casa de Thelma Fardin y Nico Riera en Chapadmalal | Instagram

Lo que no se ve de la casa de Thelma Fardin y Nico Riera

Con el pasar de las semanas, Thelma Fardin y Nico Riera se centraron en terminar de definir cuestiones estéticas de su nueva casa. Sin embargo, debieron resolver cosas que no suelen estar a la vista, como es el caso de la conexión a la cloaca. Para los residentes de la costa atlántica es sumamente común contar con una bomba y una cisterna de agua para garantizar la presión del agua.

Pero, también tuvieron que pensar en la instalación de una red cloacal para los desechos orgánicos. “Hay cosas en una casa que no se ven… pero son las que hacen la diferencia real. En Chapa no hay cloaca, y tenés que resolverlo bien. Nosotros armamos el circuito completo”, sostuvieron en la famosa red social de la camarita. Ante esto, explicaron su técnica ecológica para proteger el medioambiente: “Biodigestor + cisterna + bomba + cañerías. Agua con buena presión y una solución sustentable pensada para zonas sin red”.

Casa de Thelma Fardin y Nico Riera en Chapadmalal | Instagram

Comprometidos de lleno con el proyecto, Nico Riera y Thelma Fardin participan activamente en cada instancia de la obra, siguiendo de cerca su evolución y compartiendo el proceso con quienes lo hacen posible -arquitectos, obreros y especialistas-. Dejando todo documentado en la web, los actores supervisan avances, recorren el terreno y celebran cada logro que los acerca cada vez más al objetivo final: poder dar por concluida una obra cargada de entusiasmo, emoción y ansias de tener un refugio propio alejados de la urbe.

NB