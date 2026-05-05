De Meryl Streep a Jack Schlossberg: el boicot de los famosos a la Met Gala

Este lunes 4 de mayo, el museo de arte de Nueva York desplegó, una vez más, una noche llena de lujo y exclusividad con algunas de las celebridades más importantes del mundo de la música, la actuación y la moda. La Met Gala volvió a posicionarse en el centro de debate de redes sociales; pero no fueron solo las apuestas de los famosos para seguir el dresscode lo que generó conversación, sino el boicot al que se unieron algunos de ellos, demostrando que la ausencia habla más que el ruido. De Meryl Streep a Jack Schlossberg, ellos se expresaron al asegurar que no irían a la alfombra más importante del año.

Las celebridades en la Met Gala 2026 / Créditos: AFP

Los ausentes de la MET Gala y el boicot de las celebridades

La Met Gala 2026 generó polémicas y escándalos, sobre todo de la mano de algunas celebridades que dieron su ausente en la noche más importante de la moda. Este año, la temática era "Fashion is art", invitando a los asistentes a tratar sus atuendos como esculturas o lienzos vivientes. Las referencias a obras de artes, pinturas y fuertes apuestas a tendencias se llevaron los aplausos de la noche. Sin embargo, las redes sociales hicieron circular el debate, debido a algunos que no habían seguido con el dresscode y a los ausentes que llamaron la atención de todos.

Medios de comunicación estadounidenses dieron a conocer que íconos como Bella Hadid y Zendaya habían decidido no asistir a la gala del 2026, dejando con las ganas de ver sus apuestas en la moda. Sin embargo, importantes personajes políticos como Jack Schlossberg también habían rechazado la invitación, comenzando a denotar que se trataba de un boicot de los famosos frente a una noche excepcional. La razón que muchos apuntaron como la causante de estas ausencias habría sido la presencia de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como patrocinadores y copresidentes honorarios del evento. El empresario se habría involucrado en la noche y llegó de la mano de su mujer con atuendos de tonalidades oscuras, que desataron el debate.

Lauren Sánchez Bezos en la Met Gala 2026 / Créditos: AFP

La participación de Jeff Bezos y las celebridades que no fueron

Jeff Bezos y Lauren Sánchez fueron parte de la Met Gala, y muchas celebridades se echaron para atrás con su invitación. Mientras el empresario y su esposa caminaban de la mano por la alfombra azul, decorada como si fuera un cuento de hadas, personajes políticos que siempre acompañaron a Anna Wintour en este evento fashionista decidieron no asistir. Entre ellos, se encontraba Jack Schlossberg, ex corresponsal político de Vogue, y Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

Algunos famosos también se pronunciaron en contra del evento, ya sea por una invitación que nunca llegó como por motivos políticos de la presencia de Bezos. Según compartieron medios de comunicación, Meredith Lynch fue tajante al decir que no por el tenso presente de ICE con los inmigrantes de Estados Unidos y la supuesta conexión que este grupo tiene con el empresario. Ella fue acompañada por Bella Hadid, quien con un me gusta dejó en claro su ausencia. Billy Porter, por su parte, aseguró que no había sido invitado, y la representante de Meryl Streep habló en nombre de la actriz explicando que ella no se sentía cómoda en esos eventos, justo después que se confirmara la presencia del dueño de Amazon.

Las celebridades en la Met Gala 2026 / Créditos: AFP

Sin embargo, la que generó más debate por su ausencia fue Zendaya, quien ni siquiera habló en medios de comunicación al respecto. Ella es una conocida artista que está en contra del gobierno estadounidense de Donald Trump y de todos a su alrededor. Pero también es uno de los íconos que logró marcar su nombre dentro de la gala por sus apuestas a las temáticas. Su ausencia habló más fuerte entre los usuarios que no tardaron en notar que muchas celebridades optaron por hacer un boicot en contra del evento más importante del año.

A.E