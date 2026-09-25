Evelyn Botto mostró los resultados de su rutina de entrenamiento y sorprendió con su cambio con un look “matching set”

Evelyn Botto mostró una faceta diferente de su presente y compartió con sus seguidores parte de los nuevos hábitos que incorporó a su rutina. La locutora y actriz se sumó así a una tendencia cada vez más visible entre las figuras que utilizan las redes sociales para mostrar sus entrenamientos, sus actividades vinculadas al bienestar y también los looks que eligen para acompañar esas jornadas.

Evelyn Botto vive un nuevo presente

Entre las referentes que suelen compartir este tipo de contenido aparecen Antonela Roccuzzo, Tini Stoessel, Agustina Gandolfo, Caro Calvagni y Cinthia Fernández, quienes muestran distintas disciplinas y rutinas en sus perfiles. En este contexto, la locutora decidió contar cómo incorporó el ejercicio a su día a día y sorprendió especialmente con una elección de moda que hasta ella misma tomó con humor.

Evelyn Botto incorporó nuevos hábitos a su rutina

Este año, Evelyn Botto tomó la decisión de no dejar de lado el entrenamiento físico y comenzó a asistir diariamente al gimnasio junto a su personal trainer, conocido como El Rufián. La actividad se convirtió en uno de los hábitos que sumó a una agenda que también incluye sus compromisos profesionales y sus clases de canto y baile.

Evelyn Botto agregó los entrenamientos a su rutina diaria

Recientemente, la locutora compartió una selfie desde el gimnasio, donde se la pudo ver tomando mate junto a su entrenador durante un descanso. Más tarde, ya en su casa, volvió a mostrar parte de su jornada frente al espejo y dejó ver el conjunto que había elegido para entrenar: un equipo completo de Adidas pensado como un conjunto coordinado.

El look deportivo que eligió para ir al gimnasio

El detalle que más llamó la atención fue justamente la elección del llamado matching set, una tendencia que consiste en llevar prendas de la misma línea o combinadas entre sí para construir un look deportivo uniforme. Evelyn Botto se tomó con humor su nueva incorporación al mundo de los conjuntos coordinados y escribió junto a la imagen: “Un día me convertí en alguien que se pone un matching set”.

Evelyn Botto se sumó a la tendencia matching se

La elección acompañó el cambio de hábitos que la actriz viene mostrando en sus redes, donde ahora también aparece parte de su rutina de entrenamiento. Más allá de la ropa, la imagen refleja una faceta cotidiana de su presente, marcado por una agenda en la que busca equilibrar sus compromisos laborales con el ejercicio y otras actividades vinculadas a su formación artística.

El presente de Evelyn Botto y Fede Bal

En el plano personal, Evelyn Botto atraviesa este momento junto a Fede Bal, con quien mantiene una relación que comenzó a tomar forma después de un primer contacto ocurrido durante la pandemia. En 2020, ambos tuvieron un encuentro virtual cuando él quedó interesado por su voz durante una entrevista para Perros de la Calle, aunque el vínculo recién se formalizó varios años después.

Evelyn Botto y Fede Bal

A fines de 2025, la pareja confirmó oficialmente su noviazgo luego de varios meses de rumores. Desde entonces, ambos se muestran consolidados y eligieron llevar una relación abierta basada, según hicieron público, en el consenso y la libertad. Mientras Fede Bal continúa con sus compromisos laborales y sus viajes, Evelyn Botto combina su actividad junto a Mario Pergolini en Otro día perdido con sus clases y esta nueva rutina de entrenamiento.