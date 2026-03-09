A fines de enero crecían fuertes rumores de que Juanita Tinelli estaba iniciando una relación amorosa con Tomás Mazza, un influencer apasionado por el boxeo. Si bien la pareja intentó mantenerse lejos del foco mediático, el constante coqueteo en redes y mensajes de amor no tardaron en trascender a los programas de espectáculos. Sin embargo, este idilio duró lo que dura un intenso amor de verano ya que, de acuerdo con lo anunciado en Puro Show (Eltrece), los jóvenes tortolitos se separaron.

Juanita Tinelli y Tomás Mazza decidieron distanciarse

Este lunes 9 de marzo, el programa de espectáculos anunció la reciente separación entre Juanita Tinelli y Tomás Mazza luego de un apasionado noviazgo de verano. Fue un romance explosivo. Tomás aparece en escena como un pibe que estaba más dedicado a lo que era el box, porque estaba siendo como influencer, pero hacía las peleas famosas con los streamers. El pibe la rompe”, comenzaron diciendo los analistas del ciclo.

Juanita Tinelli | Instagram

En este contexto, revelaron cómo fueron las primeras apariciones públicas de los extortolitos, donde oficializaban su amor: “Ellos empezaron a hacer este mes juntos. Pero ellos salieron en un stream, en el estado de él, a decir que estaban juntos. Él le dio un beso, después fue, contó cómo se conocieron. La diferencia de altura…”.

En el enigmático, la periodista Pochi señaló: “Toda la relación que él la había visto, le había encantado. Ella como que sí, pero no. En un momento, tienen una cita donde ella va a la casa de él, porque obviamente no se querían exponer. Ella es mucho más alta que él. Pero no le importó, le gustó”. A su vez, destacó el rol del streaming boxeador en la vida de la fashionista: “Él aparece en un momento muy particular, porque era cuando ella estaba en pleno conflicto con su padre. Entonces de repente aparece un novio que la contenía”.

Tomás Mazza | Instagram

La palabra de Tomás Mazza ante la separación de Juanita Tinelli

La unión entre Juanita Tinelli y Tomás Mazza fue tan intensa como efímera debido a que, a tan sólo cuatro semanas de haber blanqueado su romance, cada uno optó por continuar caminos separados. Ante esto, fue el propio luchador quien brindó una nota confirmando la noticia, pero evitando profundizar en los detalles: "No va más. Lo que sí te puedo decir es que como en todas las relaciones humanas, a veces las cosas se dan y otras no".

Durante la entrevista con el notero, intentó desdramatizar la situación y aseguró que no habría un motivo en concreto que los llevara a distanciarse: "No sabría decirte si estábamos enamorados. No me pone triste. Es así la vida. Las personas que llegan a tu vida siempre te enseñan algo y ella me enseñó mucho".

En un mundo donde cada acción virtual es interpretada como una declaración que marca una postura, el streamer aseguró que él no se borró de la lista de seguidores de Juanita Tinelli: “Yo jamás dejo de seguir a nadie. A mí me eliminaron". Hasta el momento, la experta en modas no se pronunció al respecto, aunque se espera que dé su versión a la brevedad, poniéndole fin a toda clase de especulaciones.

Así, tras un romance tan intenso como breve, Juanita Tinelli vuelve a quedar soltera -una vez más- y suma un nuevo capítulo a su historial amoroso. Si bien el vínculo con Tomás Mazza parecía avanzar con fuerza en las redes sociales, finalmente la relación no prosperó y cada uno decidió seguir su camino por separado. Por ahora, la hija de Marcelo Tinelli continúa enfocada en sus proyectos personales y en su carrera en el mundo de la moda, mientras el influencer continúa su actividad vinculada al streaming y al boxeo.

NB