Daisy May Queen destrozó a Mario Pergolini: "Decía que no trabajaba con mujeres porque llorábamos mucho"

Daisy May Queen apuntó contra Mario Pergolini y recordó expresiones que marcaron su paso por los medios. En su relato, mencionó cómo el conductor se refería a las mujeres en el ámbito laboral y repasó momentos de su trayectoria en radio y televisión. La manera en que reconstruyó esos episodios aporta una mirada que conecta su experiencia personal con la evolución del presentador en distintos espacios.

Daisy May Queen apuntó contra Mario Pergolini

Daisy May Queen reapareció públicamente y se refirió de manera directa a Mario Pergolini, en medio del debate que generaron las declaraciones de María Julia Oliván sobre el conductor. Radicada hace años en la India, la locutora habló en una entrevista con Mitre Live y recordó episodios de su paso por los medios, donde mencionó expresiones del presentador que marcaron su relación con las mujeres en el ámbito laboral.

Daisy May Queen

En su relato, la conductora señaló que el periodista nunca fue competencia para ella en radio, ya que trabajaban en emisoras distintas. Sin embargo, destacó que él solía presentarse como número uno y que esa afirmación no coincidía con los ratings de la época. Más allá de esa diferencia, reconoció que el conductor logró reinventarse y que actualmente trabaja con una mujer en su programa, lo que consideró un avance en su carrera.

Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones fue cuando Daisy May Queen recordó que Mario Pergolini decía públicamente que no le gustaba trabajar con mujeres. "Lo decía en las notas que no le gustaba trabajar con mujeres y decía que era porque llorábamos mucho. Lo dijo públicamente en una nota", comentó la conductora. Según contó, esas expresiones se repetían y formaban parte de su postura en aquellos años. Aun así, reconoció que el presentador evolucionó en algunos aspectos y que hoy se lo percibe con una mentalidad distinta.

Mario Pergolini

Durante la entrevista, la locutora también hizo referencia a la personalidad televisiva del conductor de Otro Día Perdido, a quien describió como carismático y divertido, con ideas nuevas en su propuesta actual. Recordó que en la radio no ocupaba el primer lugar y que en televisión competía con figuras como Marcelo Tinelli. Finalmente, compartió una anécdota de sus años de estudiante: “Viajábamos en el mismo tren; él bajaba en Martínez y yo seguía hasta mi casa. Desde esa época no hablamos y no lo volví a ver”.

Las palabras de Daisy May Queen se sumaron a las críticas que recibió Mario Pergolini

Las declaraciones de Daisy May Queen se sumaron a las críticas que días antes había realizado María Julia Oliván en su programa Border. La periodista recordó su experiencia laboral junto a Mario Pergolini y fue tajante al describir actitudes que consideró machistas y abusivas en el pasado. Según contó, el conductor se mofaba de las mujeres, evitaba trabajar con ellas y realizaba chistes sexistas, lo que generó un ambiente hostil en su momento.

"El caso de Mario Pergolini a mí no deja de sorprenderme. Yo trabajé con él y fui víctima de un montón de cosas que no tengo ganas de contar porque pasaron varios años", comentó. Además, la presentadora cuestionó la manera en que ciertos referentes del medio son presentados actualmente ante la opinión pública. Señaló que existe una “lavada de cara” hacia figuras que en el pasado tuvieron conductas cuestionables y que hoy aparecen como modelos a seguir.

Además, María Julia Oliván explicó que, en su caso, nunca recibió un pedido de disculpas por parte de Mario Pergolini. Comentó que lo cruzó en un pasillo y que él no se refirió a lo sucedido, lo que para ella demuestra que no hubo un reconocimiento de las conductas pasadas. "Cuando vos te rehabilitás, a la persona con la que estuviste mal le decís: 'Perdoname'. Te la cruzás en un pasillo y le decís: 'Che, perdoname, mala mía'. Yo me lo crucé y nunca me dijo nada", concluyó.

Mario Pergolini

Daisy May Queen mencionó a Mario Pergolini al recordar momentos de su trayectoria y las expresiones que él utilizaba en relación con las mujeres en el ámbito laboral. En su relato, señaló cómo esas posturas marcaron una etapa de la radio y la televisión, y destacó que con el tiempo el conductor logró reinventarse en algunos aspectos.