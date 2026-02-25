Gran Hermano Generación Dorada: murió el papá de una participante y se determina qué pasará en el juego

Este miércoles 25 de febrero, en Intrusos (América TV) confirmaron la noticia que cambiará el rumbo del juego en Gran Hermano Generación Dorada. A solo dos días del comienzo del juego, uno de los participantes recibirá una inesperada noticia: murió su padre. A partir de esta triste información, estará a su disposición como querrá actuar, continuando en el juego o retirándose momentáneamente.

Falleció el papá de Daniela de Lucía

Esta tarde en Intrusos (América), informaron acerca de la muerte del papá de Daniela de Lucía. “Esto que vamos a contar va a cambiar el futuro, ya a 48 horas de empezar con una participante que o se da de baja o tomará alguna decisión en torno a una noticia lúgubre, una noticia fúnebre, sobre la muerte de un familiar”, expresó al aire Rodrigo Lussich, anticipando el impacto que tendría la primicia.

Según detalló Paula Varela, la participante aún no había sido informada al momento de difundirse la noticia. “Estamos hablando de Daniela de Lucía, que ingresó a la casa de Gran Hermano el primer día”, precisaron en el programa, remarcando que se trata de una de las jugadoras con mayor exposición mediática de esta edición especial. La producción evaluaba durante la tarde la manera más adecuada de comunicarle el fallecimiento, respetando los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

También se señaló que Daniela estaba al tanto del delicado estado de salud de su padre antes de ingresar al reality. “Me dicen que el padre estaba mal cuando Daniela entró, ella sabía que su papá estaba mal antes de entrar a la casa”, indicaron en televisión, dejando en claro que la participante había tomado la decisión de competir aún con esa preocupación personal a cuestas. El cuadro clínico, según se deslizó, respondía a una enfermedad previa.

Daniela de Lucía | Instagram

El comunicado que emitió Gran Hermano

Tras viralizarse la información brindada en el programa de espectáculos, Gran Hermano emitió un contundente comunicado en sus redes sociales. “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”. Acto seguido, señalaron: “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”.

En este marco, revelaron cuál fue la postura de la concursante al respecto: “Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”. Finalmente, anunciaron que durante la transmisión de hoy Santiago del Moro ampliará los pormenores de esta noticia que llena de tristeza a la casa. ”Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.

Comunicado de Gran Hermano | Instagram

Por estas horas, el foco está puesto en el respeto y la contención. La muerte del padre de Daniela de Lucía no solo enluta a su entorno íntimo, sino que deja en suspenso el desarrollo de Gran Hermano Generación Dorada. Como anticipó el periodista de espectáculos, se trata de una noticia que “va a cambiar el futuro” de una edición que ya quedó marcada por la tragedia y la conmoción.

NB