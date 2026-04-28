Mercedes Funes, nueva directora de CARAS: "Quiero que Caras sea el lugar donde pasan las cosas"

Mercedes Funes llega a la dirección de CARAS luego de que Jorge Fontevecchia anunciara esta noticia en la Gala por el 33 aniversario de la revista, rodeado de celebridades de lujo. En el histórico Palacio Reconquista, la periodista y editora se mostró emocionada por la nueva etapa que comienza.

La palabra de Mercedes Funes, nueva directora de CARAS

“Llegar a la dirección de Caras es hacerse cargo de treinta años de historia y de un desafío enorme: llevar la marca hacia adelante en un momento en que los medios están siendo interrogados en su existencia misma”, indicó la ahora directora de la marca Caras.

Mercedes Funes junto a Valeria Mazza, Alejandro Gravier y Wally Diamante.

Nacida en Villa Cañás, se formó como politóloga y periodista en la Universidad Torcuato Di Tella. En su vasto recorrido profesional fue redactora y editora del diario La Nación y de la revista Gente, y columnista de Infobae. Ha publicado además libros de ensayo, biografía y novelas.

Funes fue una de las comunicadoras que en 2015 organizaron la primera marcha de #NiUnaMenos, el movimiento que visibilizó de modo definitivo la violencia de género en la Argentina.

Mercedes Funes y Jorge Fontevecchia.

Su llegada a CARAS está llena de nuevos desafíos y objetivos. “Mi apuesta es ampliar sin perder: más formatos, más plataformas, más voces, sin abandonar la identidad que hace que Caras sea Caras. Vengo del periodismo, pero también de la gestión cultural y de las letras, y eso me da una mirada que no es solo de industria. Quiero que sea el lugar donde pasan las cosas. Es desde ahí, y apoyada en un equipo con años de experiencia, desde donde voy a conducir esta marca”, expresó Funes, tras el anuncio.

Mercedes Funes y Moria Casán

La Gala de CARAS por el aniversario 33 de la revista no solo fue una noche llena de estrellas de la televisión y la moda argentina, donde los pasillos y los salones del Palacio Reconquista fueron testigos de las apuestas black and White de las celebridades. También se fue la presentación oficial de Funes, que marca un cambio de época en la icónica CARAS para fusionar su legado con la actualidad de los medios de comunicación.