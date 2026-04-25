Adiós a las combinaciones clásicas: el look co-ord de Rocío Marengo es tendencia este otoño

Desde que Rocío Marengo dio inicio a su nueva faceta como conductora en la televisión abierta, su imagen se volvió fuente de interés no sólo en aquellos que quieren aprender a cocinar, sino también en quienes encuentran en su figura una fuente de inspiración. Día tras días, la modelo desliza su faceta fashionista y sus conocimientos en moda. En esta oportunidad, sorprendió con un look co-old que pisa fuerte en este otoño 2026.

Rocío Marengo mostró cómo la versatilidad y la funcionalidad van de la mano

Rocío Marengo volvió a destacarse por mostrar una estética súper cuidada en la pantalla chica. Esta vez, apostó por un look co-ord que marca el pulso de la moda para el otoño 2026. Este tipo de conjuntos coordinados, que combinan prendas superiores e inferiores en la misma tela o estampa, ganaron protagonismo por su versatilidad y por la facilidad con la que permiten lograr un estilismo sofisticado sin recurrir a combinaciones clásicas -y trilladas-.

Rocío Marengo | Instagram

A través de una historia que compartió en su cuenta personal de Instagram, la conductora posó luciendo un conjunto de dos piezas en tonos azul oscuro con un delicado patrón geométrico. En este marco, el outfit está compuesto por un blazer amplio y un pantalón de corte recto y tiro alto, que aportan comodidad y un aire moderno. Debajo, eligió una musculosa blanca lisa que equilibra el conjunto y le da frescura, mientras que el look se completa con zapatos de punta redonda negros y un cinto con hebilla dorada que mantienen la línea elegante y urbana.

El estilismo se ve reforzado por una actitud relajada y segura: la presentadora aparece sonriente frente a cámaras con las manos en los bolsillos del pantalón, transmitiendo su espontaneidad inconfundible. Su cabello suelto con ondas suaves - autodenominada como "Ricitos de Oro"-y un maquillaje luminoso acompañan el concepto del outfit, generando una imagen versátil que se adapta tanto al ámbito televisivo como a situaciones cotidianas.

Rocío Marengo | Instagram

Rocío Marengo apuesta por el co-ord

El auge de los conjuntos co-ord responde a una tendencia que busca practicidad sin resignar estilo. Estas propuestas permiten armar looks completos en pocos pasos y funcionan tanto para el día como para la noche, dependiendo de los accesorios elegidos. Además, el uso de estampas discretas en tonos oscuros, como el que viste Rocío Marengo resulta ideal para la temporada otoñal.

Cabe destacar que la mamá de Isidro Fort también considera cada detalle que compone la escenografía para jugar con sus vestuarios. En este caso, el fondo del set, con detalles en madera, ladrillo y decoración minimalista, resalta el diseño del traje y crea un contraste que favorece al conjunto, consolidando una imagen prolija y sobria, descontracturada y moderna.

Rocío Marengo | Instagram

Con apuestas como ésta, Rocío Marengo demuestra que la moda puede ser funcional y sofisticada al mismo tiempo. Su elección de looks co-ord no sólo marca tendencia para el otoño 2026, sino que también invita a experimentar con nuevas formas de pensar los outfits diarios rompiendo con lo tradicional y apostando por la comodidad sin perder elegancia.

NB