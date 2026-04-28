Marcelo Polino reveló cómo va a ser su nuevo programa en CARAS TV: "La gente necesita que la escuchen"

La noche del lunes 27 de abril se vistió de gala en el histórico Palacio Reconquista, para celebrar el aniversario 33 de CARAS. Las celebridades más importantes de la televisión y la moda argentina se reunieron en una fiesta black and white para escuchar los nuevos anuncios que trae esta glamourosa marca. Marcelo Polino fue uno de los que generó emoción a todos sus seguidores y amigos, cuando reveló que será parte de CARAS TV, con un nuevo programa, y detalló sobre qué tratará.

Marcelo Polino en Gala de CARAS / Créditos: Fede De Bártolo

Los detalles del nuevo programa de Marcelo Polino en CARAS TV

La Gala de CARAS reunió a importantes celebridades, quienes fueron testigo de la nueva etapa que la marca está por vivir. Desde un cambio de dirección hasta la suma de famosos en la televisión, Jorge Fontevecchia llevó emoción a todos al anunciar algunos de los cambios que se vendrían. Entre ellos, Marcelo Polino se robó el protagonismo, cuando contó que será parte de la grilla con un nuevo programa. El mismo fue revelado frente a Cale Ruggeri y Fabián Paz, los encargados de entrevistar a los invitados del evento.

Marcelo Polino en Gala de CARAS

El periodista confesó que él no está interesado en el chisme, pero su confianza con los famosos lo llevó a crear un fuerte vínculo que lo hace conocer los detalles de sus vidas. “No soy chismoso, cero. La gente cuenta, tienen mucha necesidad de que lo escuchen. Por eso yo voy a tener un lugar en CARAS donde voy a escucharlos”, expresó emocionado. De esta manera, le pidieron detalles y exclamó: “En el programa, que no es típico de espectáculos, voy a escuchar a las celebridades, puedan abrir su corazón, reírnos un poco con anécdotas”.

Durante la gala, dio más detalles sobre el ciclo de entrevistas en las que, fiel a su estilo, revelarás los secretos y aquellas historias que vale la pena conocer de las figuras más importantes de la Argentina en Caras Glam. “Tengo 17 años de psicoanálisis en la cabeza, entonces sé escuchar”, cerró en la pasarela antes de entrar a la Gala de CARAS.

Las celebridades que se suman a CARAS TV

Marcelo Polino no es el único de las celebridades que se suma a CARAS TV con una propuesta innovadora para los seguidores. Luciana Salazar, Cande Ruggeri, Donato de Santis, Barby Franco y Anamá Ferreira son parte de la nueva programación que trae la glamourosa marca, y que acompaña a los famosos desde hace más de 30 años.

Además del ciclo de entrevistas del reconocido periodista, Salazar llevará adelante Código Deseo!, un programa en el que el tabú no existe y se desplegará su carisma peculiar. Por su parte, Donato de Santis estará acompañado de Martín Rubanetti en Studio Paradiso para contar todas las novedades sobre la gastronomía. Cande Ruggeri estará al mando de Famosos Online, un programa dedicado a la moda y el universo digital que rodea a las celebrities. Por último, Barby Franco conducirá Música Total, con todas las canciones que son tendencia en este 2026, y Anamá Ferreira estará al frente de Caras Fashion, un programa para analizar los desfiles más importantes del mundo.

Marcelo Polino se suma a la programación de CARAS TV y promete un ciclo donde las celebridades puedan hablar y sentirse libres sobre lo que tienen para decir de sus vidas íntimas. La Gala de CARAS fue un completo éxito, donde el glamour, fashionismo y la complicidad entre los famosos fueron el centro de atención, y las novedades generaron emoción en los seguidores de la marca que la acompañan en estos 33 años y muchos más.

A.E