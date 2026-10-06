Sol Abraham abrió las puertas de su casa y mostró su living: triple espejo, velas y lámpara súper vintage

Las redes sociales funcionan como la ventana perfecta para conocer el lado B de las figuras públicas. Sol Abraham, flamante ganadora de Gran Hermano en su Edición Dorada, utilizó su perfil de Instagram para mostrar postales cotidianas de su hogar. En las imágenes que publicó para sus seguidores, deja al descubierto cada rincón de su living, un espacio donde la decoración propone un equilibrio interesante entre la sofisticación y el confort hogareño. Cada objeto decorativo, mueble y elección lumínica revela una clara intención estética pensada para generar un ambiente cálido.

Sol Abraham mostró a sus seguidores su living

Sol Abraham: El sector de la chimenea y los espejos circulares

El punto focal de la sala de Sol Abraham se articula alrededor de una chimenea de estilo clásico en tonos claros, ornamentada con molduras sutiles que aportan textura a la pared principal. Sobre ella, la disposición de un conjunto de espejos circulares de diferentes dimensiones rompe con la simetría tradicional y aporta profundidad visual al ambiente. Este tipo de espejos reflectantes fragmentan la luz de manera sutil y multiplican los espacios, un recurso muy utilizado en el interiorismo actual para dar amplitud a los metros cuadrados sociales.

El living de Sol Abraham se destaca por la chimenea y los candelabros

A ambos lados de la estructura, dos candelabros altos de metal envejecido suman verticalidad y un aire señorial que contrasta muy bien con la modernidad del mobiliario. La presencia constante de velas encendidas tanto en la base como en fanales de vidrio potencia una atmósfera íntima, cálida y de baja intensidad, ideal para disfrutar de una noche relajada. Las cortinas de piso a techo confeccionadas en géneros pesados y tonos grises añaden peso visual y resguardan la privacidad, completando un perímetro texturado y visualmente armónico.

Sol Abraham elige iluminación de autor y piezas vintage

El diseño lumínico es uno de los puntos más fuertes y trabajados del living de Sol Abraham. En un lateral se destaca una lámpara de pie con trípode de hierro y una pantalla metálica orientable que remite directamente a la estética industrial y vintage de mediados de siglo. Esta pieza actúa como un objeto de diseño funcional que delimita el espacio de estar y aporta una luz cálida focalizada, perfecta para crear rinconadas de lectura o relax.

Sol Abraham eligió una lámpara de pie con trípode

Al fondo, una biblioteca flotante de líneas netas y modernas, estructurada en cubos iluminados con tiras LED empotradas, exhibe libros, recuerdos y objetos seleccionados con un criterio minimalista que evita la saturación visual. En primer plano, una mesa ratona de mármol veteado con estructura metálica sirve de soporte para una apuesta gastronómica informal: bandejas circulares oscuras con piezas de sushi, copas de cristal dispuestas con elegancia y detalles en dorado que elevan la propuesta visual de la mesa.

En el living de Sol Abraham se impone una biblioteca con luces LED

Más allá de las tendencias de decoración y el uso inteligente de los materiales, cada elemento elegido en este living refleja la impronta personal de Sol. Su forma de habitar los espacios muestra a alguien que disfruta de la comodidad sin resignar el buen gusto, combinando la espontaneidad que la caracteriza con una cuidada selección estética que incluye alfombras de tonos oscuros y sillones de líneas curvas en tonos crudos.

Así Sol Abraham demuestra que su hogar es el reflejo fiel de su estilo: auténtico, cálido y con una personalidad magnética que se destaca tanto dentro como fuera de la pantalla.