Es el heredero de una dinastía, decidió escapar de su apellido y formar su propio camino en la música: así es Xav Trudeau

Ser hijo de Justin Trudeau significa crecer con un apellido imposible de pasar por alto. Sin embargo, al llegar a los 18 años, Xavier Trudeau encontró una manera de empezar a construir su propia identidad: eligió presentarse artísticamente como Xav y apostar por una carrera vinculada a la música.

Xav, el hijo de Justin Trudeau

El joven artista creció junto a sus padres, el ex primer ministro de Canadá y la presentadora Sophie Grégoire, y sus hermanos Ella-Grace y Adrián. Acostumbrado desde chico a la exposición mediática, encontró en la música un espacio propio. Allí empezó a explorar una faceta que lo acompaña desde la infancia y que hoy busca convertir en su proyecto personal.

Quién es Xav Trudeau, el hijo mayor de Justin Trudeau

Xavier Trudeau nació el 18 de octubre de 2007 en Montreal y es el primogénito de Justin Trudeau y Sophie Grégoire. Sus padres se separaron en 2023, después de 18 años de matrimonio. A pesar de haber crecido bajo una constante atención pública, el joven eligió mantener un perfil ligado a sus intereses personales y a su círculo más cercano.

Xav Trudeau comenzó a consolidarse en el mundo de la música

La música apareció desde temprano en su vida. En una entrevista con ¡HOLA!, el joven músico contó que de chico cantaba por la casa y probaba distintos instrumentos. Primero llegó el piano y después la batería, que rápidamente se convirtió en su gran pasión. Incluso recordó que tenía una en el sótano y que el volumen de sus prácticas terminaba alterando la tranquilidad familiar.

De la batería al estudio: así comenzó la carrera musical de Xav

Fue al entrar en un estudio de grabación cuando descubrió que su voz podía convertirse en el instrumento que más quería explorar. Desde entonces, comenzó a trabajar en sus propias canciones y, ya con 18 años, dio sus primeros pasos públicamente como Xav. Su debut llegó en febrero con “Til the Nights Done”, seguido por “Everything I Know” en marzo y “Back Me Up” en mayo.

Con apenas 18 años, Xav Trudeau ha conseguido lanzar varios sencillos

Para sus composiciones, el joven suele recurrir a sus propias experiencias y emociones, aunque no se limita a ellas. Según explicó, también puede encontrar inspiración en una historia imaginada, una conversación o las vivencias de las personas que lo rodean. Esa mirada le permite transformar situaciones cotidianas en material para sus canciones y darle forma a una identidad artística todavía en construcción.

El presente musical de Xav y el particular consejo de Katy Perry

El último trabajo de Xav es “Downton”, una canción que incluso terminó involucrando de manera indirecta a su familia. Según la cobertura del Daily Mail, Justin Trudeau y Katy Perry fueron registrados bailando en una ferretería cuando escucharon el tema sonar en la radio, una escena que rápidamente llamó la atención por el vínculo familiar que existe entre ellos.

Xav Trudeau sigue construyendo su carrera musical

Katy Perry, pareja de su padre, también se convirtió en una persona a la que recurre cuando necesita una opinión sobre su música. En el podcast Can’t Be Censored contó que suele enviarle sus canciones cuando está especialmente conforme con alguna y que ella está dispuesta a darle consejos o señalarle qué podría modificar. Aunque apenas comienza a recorrer su camino como artista, Xav Trudeau ya tiene varios lanzamientos que empiezan a darle forma a su proyecto.