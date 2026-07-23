Pepe Cibrián recordó cómo enfrentó el cáncer de próstata: "Cuando me iba a hacer rayos me sentía en Disney"

A lo largo de su vida, Pepe Cibrián Campoy enfrentó algunos de los desafíos más importantes tanto arriba como abajo del escenario. Uno de ellos fue el cáncer de próstata que le diagnosticaron hace casi 10 años, una experiencia que, lejos de recordar con angustia, hoy evoca con una serenidad que sorprende. Durante su paso por Caras Glam, el ciclo de entrevistas conducido por Marcelo Polino en Caras TV, el director teatral habló de aquel momento, de la forma en que eligió atravesar la enfermedad y del mensaje que intenta transmitir cada vez que toca el tema.

Pepe Cibrián visitó a Marcelo Polino en Caras Glam

Pepe Cibrián: "Cuando me iba a hacer rayos me sentía en Disney"

"No me acuerdo de mis cánceres. No me acuerdo de la pandemia. Ya fueron casi 10 años. Sí, todos los años me hago un control, por supuesto. Un control anual", aseguró, dejando en claro que, aunque el episodio quedó atrás, nunca abandonó el seguimiento médico.

Lejos de asociar el tratamiento con el miedo o la incertidumbre, Pepe Cibrián recordó que cada sesión de radioterapia representaba para él un paso más hacia la recuperación. De hecho, confesó que nunca pensó en la muerte mientras estaba enfermo y que, paradójicamente, esas reflexiones aparecieron mucho tiempo después, cuando ya había recuperado la salud. "Nunca pensé en la muerte, nada de eso. Lo pienso mucho ahora, sano. Me iba a dar rayos al Hospital Alemán y para mí era como ir a Disney. Yo sabía que esa máquina, a la cual adoré, me iba a salvar. Esa era mi sensación", recordó.

Pepe Cibrián en CARAS TV.

Con el humor y la espontaneidad que lo caracterizan, también reveló cuál era el particular diálogo interno que mantenía durante cada aplicación de rayos. Mientras escuchaba funcionar la máquina, imaginaba que estaba enfrentando cara a cara a la enfermedad. "Cuando escuchaba el rayo ya sabías que te estaba dando. Entonces empezaba a putear a la célula: 'Te voy a hacer mier..., hija de p..., no me vas a matar'. Con lo cual, la célula se fue a la mier... porque entre el rayo y yo ganamos", contó entre risas.

Sin embargo, detrás de esa anécdota hay una convicción profunda que quiso compartir con quienes atraviesan una situación similar. Para Cibrián, mantener una actitud positiva fue fundamental durante el tratamiento. "Hay que ponerle garra y no enojarse con la enfermedad. Hoy en día el cáncer es mucho más salvable que hace muchos años", reflexionó, destacando también los avances de la medicina en las últimas décadas.

El dramaturgo explicó que su diagnóstico llegó de manera completamente inesperada. No tenía molestias ni síntomas que hicieran sospechar la enfermedad y, justamente por eso, aprovechó la entrevista para insistir en la importancia de los controles preventivos. "Me enteré de casualidad. La próstata no tiene síntomas. Cuando los tenés ya es peligroso. Es simplemente hacerse los controles", señaló. Luego recordó el momento en que un médico amigo confirmó el diagnóstico: "Me hicieron los estudios para corroborarlo y un amigo mío, que era oncólogo, me dijo: 'Sí, tenés cáncer, Pepe'".

Con casi dos décadas de distancia de aquel episodio, Pepe Cibrián reconoce que hoy puede hablar del tema con absoluta naturalidad. Recuperado y con nuevos proyectos teatrales en marcha, asegura que la experiencia le dejó una enseñanza que trasciende su historia personal: confiar en la medicina, no descuidar los chequeos y enfrentar la enfermedad con la mayor fortaleza posible. Ese, sostiene, fue el camino que le permitió ganar una batalla que, años atrás, parecía mucho más difícil de librar.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL