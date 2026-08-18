Quién fue Mathilde Favier: la mujer detrás de las celebridades de Dior que murió a los 57 años

El mundo de la moda está conmocionado, tras confirmarse la trágica muerte de Mathilde Favier, reconocida directora de relaciones públicas de Christian Dior. Estaba junto a su marido Nicolas Altmayer, influyente productor cinematográfico, quien también falleció. El siniestro ocurrió en las afueras de Thouars, en la región de Poitiers, en Francia, en un accidente de tráfico que dejó a la comunidad del lujo y glamour en shock, ya que Mathilde era más que una profesional del estilo, era una de las personas más influyentes.

Mathilde Favier, una embajadora del estilo y la moda Dior

El incidente, ocurrido el lunes por la tarde, tuvo lugar en la ruta D938, a las 16 horas (hora local). Según informaron medios españoles y franceses, el vehículo en el que viajaban Mathilde Favier y Nicolas Altmayer colisionó frontalmente con un camión que circulaba en sentido contrario. Las primeras investigaciones apuntan a que el coche intentaba adelantar a otro vehículo en una maniobra que, lamentablemente, terminó en tragedia. Aunque el accidente ocurrió en la tarde del lunes, fue recién en las horas siguientes que se conocieron las identidades de las víctimas, confirmando la desgracia para el mundo de la moda.

Mathilde Favier//Instagram

Mathilde Favier, tenía 57 años y era mucho más que una profesional del mundo del lujo; era una verdadera embajadora del estilo de vida francés y una figura influyente en la escena de la moda internacional. Como directora de relaciones públicas de Dior, su trabajo había sido fundamental para consolidar la imagen de la marca en las semanas de la moda en París, donde su presencia era casi tan esperada como los desfiles en sí. Favier había dedicado más de una década a Dior, tras su paso por Prada y otros grandes nombres del sector. Su talento para conectar con celebridades hizo que estrellas como Rihanna, Rosalía, Jennifer Lawrence y muchas otras la consideraran una amiga cercana y una aliada en la industria.

La comunidad de la moda expresó su pesar a través de diversas declaraciones. Delphine Arnault, presidenta y directora ejecutiva de la línea de alta costura de Dior, la recordó como una "profesional excepcional". En un emotivo mensaje, Arnault expresó: “Mathilde amaba la vida con pasión. Su optimismo y valentía despertaban admiración. Echaremos profundamente de menos, su sonrisa y su talento”.

Mathilde Favier//Instagram

Además de su destacado trabajo en moda y una persona indispensable en el staff de Christian Dior, Mathilde era autora de un libro titulado “Mathilde à Paris”, publicado en 2024, donde compartía su amor por la capital francesa, la cuna de la moda y sus íntimas reflexiones junto a amigas como Carla Bruni.

Cómo era la vida personal de Mathilde Favier fuera de Dior

En su vida personal, Mathilde Favier, era sobrina de Gilles Dufour, uno de los estilistas y productores más reconocidos en el mundo de la moda. Además, era madre de dos hijos, Héloïse y Carlo Agostinelli, quienes no estaban en el vehículo en el momento del accidente. El hijo menor, Carlo, expresó en sus redes sociales su profundo dolor, dedicándole un sentido mensaje en el que rememoró la alegría y el amor que su madre transmitía, acompañando sus palabras con fotos familiares y videos de momentos felices.

Mathilde Favier//Instagram

Estaba casada con Nicolas Altmayer, un hombre destacado en la industria cinematográfica francesa. Co-fundador de la productora Mandarin Cinéma, fue productor de más de 70 películas y reconocido por su talento para descubrir nuevos talentos y por su contribución a la industria del cine en Francia. Su trabajo le valió varias nominaciones a los Premios César,

En cuanto a la causa de la muerte de Mathilde Favier, las autoridades francesas detuvieron al chofer del camión y han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente, que ha sido catalogado provisoriamente como “homicidio involuntario”. La comunidad tanto en la moda como en el cine ha expresado su tristeza y solidaridad con las familias de las víctimas, quienes enfrentan esta pérdida irreparable. Este trágico suceso llega en medio de la preparación para la próxima Semana de la Moda en París, donde la ausencia de Favier se sentirá profundamente. Su legado, sin embargo, permanece vivo en las historias, las colecciones y las relaciones que construyó a lo largo de su brillante carrera.