Natalia Oreiro celebró el Día de la Independencia: "Esta patria fue liberada por los pobres, nuestros indios y los negros"

Natalia Oreiro nació en 1977 en Montevideo, Uruguay. Sin embargo, en 1993, con apenas 16 años, “cruzó el charco” para instalarse en Buenos Aires, donde dio los primeros pasos de una exitosa carrera como actriz, cantante y modelo. Tras casi tres décadas de vida en el país, en 2021 obtuvo la ciudadanía argentina por naturalización, aunque conservó su nacionalidad uruguaya. Durante ese tiempo fue haciendo propia la historia, la cultura y las tradiciones argentinas. Por eso, este 9 de julio se sumó a los festejos por el Día de la Independencia y compartió un mensaje especial en sus redes sociales.

Así celebró Natalia Oreiro el Día de la Independencia

A través de sus historias de Instagram, Natalia Oreiro compartió un reel del docente y streamer Juan Cruz Falco, quien repasó algunos datos poco conocidos sobre la Declaración de la Independencia, concretada en 1816, y destacó distintos aspectos que marcaron aquella jornada trascendental para la historia de nuestro país.

Natalia Oreiro | Instagram

En el video, el especialista explicó que, por entonces, el territorio estaba conformado en un 70% por pueblos originarios, mientras que el 30% restante estaba integrado por criollos, mestizos y afrodescendientes. Además, remarcó que las comunidades originarias y la población afro tuvieron un rol fundamental en las guerras por la Independencia, ya que “pusieron el cuerpo” en los combates y aportaron sus conocimientos sobre los territorios donde se libraron las batallas.

Por último, el contenido señaló que las actas de la Independencia también fueron redactadas en tres lenguas originarias: Quechua, Aymara y Guaraní, apenas tres de las 36 que se hablaban en ese entonces. Finalmente, el reel cerró con una frase atribuida a José de San Martín: “Algún día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres, nuestros indios y los negros”. En este marco, la dramaturga uruguaya decidió hacerse eco de esta publicación y compartirla con sus más de 1,6 millones de seguidores en el marco de los festejos por el 9 de Julio.

Natalia Oreiro resaltó la figura de Juana Azurduy

Entre las personalidades clave de la historia argentina, Natalia Oreiro también destacó a Juana Azurduy, una de las figuras más emblemáticas de la lucha por la independencia de la corona española. A través de otra de sus historias, compartió una ilustración de la heroína acompañada por un texto que repasó parte de su legado. “Peleó por la libertad desde el Alto Perú y, tras el asesinato de su compañero Manuel Padilla, llegó a Salta para seguir luchando”, se pudo leer en la publicación.

Cabe destacar que, la elección de esta célebre guerrera de la historia no pasó inadvertida, ya que se trata de un personaje con el que Oreiro mantiene un vínculo especial desde hace años. En 2013, la actriz anunció que protagonizaría una película biográfica sobre la heroína de la Independencia, un proyecto que iba a dirigir Benjamín Ávila y que despertó una gran expectativa.

Aunque el film nunca llegó a concretarse, la intérprete manifestó en reiteradas oportunidades la profunda admiración que siente por la líder militar nacida en el Alto Perú, a quien definió como una “mujer valiente y adelantada a su época”. Por eso, al compartir una ilustración de esta líder militar en este nuevo 9 de Julio, la artista volvió a poner en valor la figura de una de las protagonistas fundamentales de la emancipación sudamericana, cuyo legado continúa vigente más de dos siglos después.

El posteo de Natalia Oreiro sobre Juana Azurduy | Instagram

De esta manera, Natalia Oreiro celebró el Día de la Independencia con una serie de publicaciones que invitan a reflexionar sobre la historia argentina, mantener viva la memoria colectiva y reivindicar el papel de quienes fueron fundamentales en la lucha por la emancipación, pero durante años quedaron relegados o invisibilizados por los relatos históricos tradicionales.