La princesa Leonor y la infanta Sofía asistieron a un compromiso institucional en Zaragoza, y sus looks no pasaron desapercibido. Las herederas de Letizia Ortiz y el rey Felipe VI apostaron por prendas clásicas, frescas y sofisticadas que resultaron ideales para el evento de día. Sin embargo, el protagonista absoluto fue el jean wide leg que eligieron para sus looks.

Los looks de día de la princesa Leonor y la infanta Sofía con la prenda que es furor

La princesa Leonor y la infanta Sofía volvieron a demostrar que el estilo royal también puede adaptarse a las tendencias más actuales. Las jóvenes asistieron juntas a la entrega de la primera edición de las ayudas "Docentes Referentes", que se llevó a cabo en el Campus de la Fundación Ibercaja, en Zaragoza, donde participaron de diferentes actividades y acapararon todas las miradas con sus looks coordinados.

Lejos de conjuntos sastreros o trajes formales, ambas apostaron por un estilismo relajado, elegante y muy fácil de replicar, con el jean wide leg como foco del estilismo, una de las siluetas que continúa liderando las tendencias internacionales.

La princesa Leonor y la infanta Sofía dieron cátedra de cómo lucir el jean wide leg en clave royal

La princesa Leonor apostó por una versión clásica y estructurada. La primera hija de Letizia Ortiz y Felipe VI llevó un pantalón wide leg blanco de corte impecable, que acompañó con una blusa azul marino sin mangas, con cuello camisero y una silueta entallada en la cintura gracias a un sutil efecto peplum, el cual ajusta esta parte del cuerpo y agrega volumen mediante un diseño con volados.

La heredera al trono combinó su outfit con zapatillas blancas, reforzando la impronta casual chic. La infanta Sofía, por su parte, eligió un look de inspiración romántica y luminosa. La segunda hija de los reyes de España lució un jean wide leg celeste de tiro alto, de caída amplia y recta, que combinó con una blusa blanca de mangas tres cuartos que se destacó por sus delicados bordados calados sobre el pecho y los hombros.

Este detalle artesanal en el diseño de la pieza superior aportó frescura y sofisticación al look. Al igual que su hermana, la infanta Sofía optó por zapatillas blancas, logrando una propuesta cómoda y juvenil, ideal para una jornada de actividades. Si bien cada una imprimió su sello personal, ambas coincidieron en una misma fórmula: prendas de líneas simples, colores neutros y cortes atemporales que reflejan una elegancia discreta, característica del estilo de la familia real española.

La princesa Leonor y la infanta Sofía dieron cátedra de cómo lucir el jean wide leg en clave royal

Jean wide leg, el favorito de la princesa Leonor y la infanta Sofía

El jean wide leg se consolidó como uno de los grandes imprescindibles del guardarropa femenino gracias a su equilibrio entre comodidad y sofisticación. Su corte amplio estiliza la figura, alarga visualmente las piernas y permite crear looks versátiles tanto para el día como para ocasiones más formales.

Mientras la infanta Sofía lo llevó en clave relajada con una blusa bohemia, la princesa Leonor optó por una interpretación más refinada con pantalón blanco de pierna amplia y una camisa estructurada. Dos formas diferentes de adoptar una misma tendencia que confirma que el wide leg sigue siendo una apuesta segura, incluso dentro del vestidor de la realeza.

De esta manera, la princesa Leonor y la infanta Sofía dieron cátedra de cómo lucir el jean wide leg en clave royal demostrando que esta silueta continúa siendo una de las más versátiles del momento. Con propuestas que combinaron comodidad, elegancia y un aire contemporáneo, las hijas de Letizia Ortiz y el rey Felipe VI se llevaron todas las miradas durante su reciente actividad Zaragoza.