Pampita enseñó el truco definitivo para dormir cómodo en un avión

“Hágalo usted mismo en su próximo viaje. Muy importante”, comenzó diciendo Carolina “Pampita” Ardohain en un video que compartió en sus redes sociales, donde reveló el truco definitivo para dormir en el avión. La modelo se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial, una tarea que la obliga a trasladarse constantemente entre las distintas sedes donde juega la Scaloneta. Entre grabaciones, móviles y compromisos laborales, el descanso se convierte en un verdadero desafío, por lo que decidió compartir con sus seguidores un consejo que considera infalible para lograr dormir y recuperarse durante los vuelos.

El truco de Pampita para dormir cómoda en el avión

A través de un video que compartió en su cuenta personal de Instagram, Pampita mostró cómo hace para dormir mientras viaja en avión. “Tienen que traer algún elemento largo. Puede ser una bufanda, una mantita… algo que lo pueda sostener”, describió la conductora, quien procedió a explicar el paso a paso de una técnica simple y eficaz para garantizar el descanso durante los traslados aéreos.

Pampita | Instagram

Uno de los mayores inconvenientes a los que se enfrentan los pasajeros al intentar dormir durante un vuelo es la posición de la cabeza. Cuando el cuerpo se relaja, esta suele caer hacia adelante o hacia los costados de manera brusca, provocando incomodidad e incluso despertando a las personas de forma abrupta. Por esta razón, la experta fashionista compartió su método para evitar que eso suceda y lograr un descanso más cómodo y sin sobresaltos durante el viaje.

“Se engancha acá, aprovechando las aletas que tiene el asiento, en dos partes más o menos iguales”, explicó mientras mostraba paso a paso cómo colocar el accesorio. Una vez instalado, se ajusta por debajo del mentón hasta que quede levemente tirante, evitando ejercer demasiada presión sobre el cuello. “Y listo”, dijo. Según aseguró, el método impide que la cabeza se balancee durante el sueño. “¡No se te cae la cabeza para ningún lado!”, afirmó convencida, respaldando el consejo con su propia experiencia.

Pampita | Instagram

Pampita siguió sumando tips con tan sólo una bufanda

“Esa cosa de que cabeceás y no te podés quedar dormido, con esto no te pasa”, garantizó. Sin embargo, Pampita no se conformó con compartir únicamente ese truco, sino que además reveló un detalle extra que, según ella, marca la diferencia a la hora de descansar. Para quienes son sensibles a la iluminación de la cabina, aprovechó la misma tela que sobresale en la parte superior del accesorio para cubrirse los ojos y bloquear parte de la luz. De esta manera, logró crear un ambiente más propicio para el descanso sin necesidad de utilizar un antifaz adicional.

Pampita | Instagram

“¡Es buenísimo! Yo lo saqué de TikTok y fue un muy buen tip. Espero que les sirva a todos ustedes”, expresó con sinceridad al finalizar el video. Si bien la presentadora reveló que descubrió el truco a través de esta plataforma de interacción social, tras ponerlo en práctica durante sus viajes, decidió compartirlo con sus seguidores para que también puedan descansar mejor y hacer más llevaderos los vuelos largos.

Con este sencillo truco, Pampita demostró que no siempre es necesario recurrir a las clásicas almohadas cervicales para descansar durante un vuelo. En su lugar, recomendó un accesorio que se volvió popular en redes sociales y que, según su experiencia, ayuda a evitar los movimientos bruscos de la cabeza y facilita un sueño más cómodo. Una alternativa práctica que podría convertirse en la nueva aliada de quienes pasan varias horas viajando en avión.