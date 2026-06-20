Pampita y Martín Pepa enfrentaron dos separaciones hasta el momento, pero siempre se volvieron a elegir. Esta historia de amor que cautiva a los seguidores de la conductora tuvo un comienzo y en las últimas horas fue ella quien decidió revelarlo frente a cámaras con lujos de detalles.

Así empezó el noviazgo de Pampita y Martín Pepa

Mientras cubre el Mundial 2026, Pampita sorprendió con una historia poca conocida que llamó la atención: el origen de su relación con Martín Pepa. Invitada a Mundo Mundial, el ciclo especial de DGO Stream, la top model recordó cómo un vínculo que comenzó entre dos familias de La Pampa terminó convirtiéndose, años más tarde, en una historia de amor.

Lejos de tratarse de un flechazo reciente, la relación entre Pampita y Martín Pepa tiene raíces profundas. Según contó la conductora, ambos se conocieron cuando eran niños gracias al trabajo solidario que realizaba la familia Pepa en su provincia natal.

Pampita y Martín Pepa

“Nos conocimos cuando éramos chicos porque su familia tenía una fundación y me eligieron como madrina, ya que somos todos de La Pampa”, explicó Pampita durante la entrevista. Luego contó que con paso del tiempo, el contacto entre ambas familias se mantuvo, aunque cada uno siguió caminos diferentes y dejaron de verse durante muchos años.

Sin embargo, un acontecimiento doloroso en la vida de Pampita como fue el fallecimiento de su hija Blanca Vicuña los volvió a unir. En este sentido, la empresaria recordó que recibió el apoyo de la madre de Martín Pepa en aquel entonces. “Cuando falleció mi hija, la mamá de Martín me preguntó qué haríamos para el cumpleaños de Blanca. Era el primero sin ella. Me sugirió que hiciéramos algo especial en nuestro pueblo”, relató.

De aquella conversación surgió un emotivo homenaje: la construcción de una plaza para niños en La Pampa. El espacio lleva un cartel con la frase “Blanca, con tu luz aquí jugamos”, una idea impulsada por la madre de Martín Pepa para mantener vivo el recuerdo de la pequeña.

Años después, el destino volvió a cruzarla con la mujer durante una peregrinación. En ese momento, Pampita atravesaba su reciente separación de Roberto García Moritán y una simple conversación entre ambas desencadenó un dato interesante para la modelo.

Pampita y Martín Pepa

“Fue en ese contexto, yo me había separado hacía dos meses, y la mamá de Martín me comentó que al día siguiente tenía que viajar a Estados Unidos a buscar a su nieta porque estaba ayudando a su hijo tras una separación”, aseguró. Y agregó que esta revelación despertó su curiosidad. “¿Se separó?”, preguntó y enseguida su rostro la deschavó. “Me puse toda colorada”, expresó entre risas.

La reacción de Martín Pepa al saber que Pampita estaba interesada en él

Pampita manifestó que hacía cerca de veinte años que no veía a Martín Pepa y apenas conservaba algunos recuerdos de aquella etapa de la infancia. Además, dejó en claro que la encargada de conectarlos nuevamente fue su actual suegra. De acuerdo a su relato, la madre del empresario relacionado al mundo del polo le comentó a su familia que había compartido una caminata con Pampita y que había percibido cierto interés.

Pampita y Martín Pepa

Sin embargo, él quedó completamente sorprendido porque no habían retomado el contacto. “Pero si nunca hablé con ella, ni siquiera tengo su teléfono”, habría respondido. Lo cierto es que aquel intercambio fue el puntapié inicial de una relación que comenzó a construirse lentamente. Lo que nació como un vínculo entre familias amigas, atravesado por momentos significativos y circunstancias personales, terminó transformándose en un noviazgo que sigue firme pese a dos rupturas amorosas.

De esta manera, Pampita contó por primera vez que su romance con Martín Pepa empezó gracias a la charla que mantuvo con la mamá de su pareja durante la peregrinación a Luján. Actualmente, disfrutan de un presente consolidado y comparten tiempo juntos en Estados Unidos.